'Politiek slagveld' Brabant: zo staan de partijen erbij

Volatiel. Dat mag je de Brabantse kiezer van vandaag de dag wel noemen. Ze wisselen met gemak elke verkiezing van partij en laten van te voren niet raden of peilen welke kant het opgaat. Een blik op het politieke slagveld dat Noord-Brabant heet, nu de rook een beetje is opgetrokken.

D66

Een premier voor alle Nederlanders. Dat zou D66-voorman Rob Jetten (38) willen zijn. Zijn partij koerst af op 26 zetels. Kiezers wint Jetten uiteraard van GroenLinks-PvdA, maar D66 haalt ook aanzienlijk veel kiezers weg bij partijen ter rechterzijde, blijkt uit het kiezersonderzoek van IPSOS in opdracht van de NOS. 20 procent van de mensen die bij de vorige verkiezingen op de linkse samenwerking stemden, koos deze keer voor D66. Rob Jetten wint in gelijke mate van NSC (13 procent) en de VVD (11 procent). Met name in de grotere steden doet de partij het goed, daar wonen immers meer progressieve kiezers. Maar ook buiten de steden gaat D66 er fors op vooruit ten opzichte van twee jaar geleden. Flink wat Brabanders (links, rechts en vooral midden) blijken te porren voor het onbreekbare optimisme van Rob Jetten. PVV

Met bijna alle stemmen geteld gaat D66 gelijk op met PVV. Het verschil in stemmen ligt rond de 2000. Op veel plekken in Brabant blijft de PVV de grootste partij. Hoewel daardoor een groot deel van de kaart van Brabant PVV-blauw kleurt, is dat niet het hele beeld. Geert Wilders moet namelijk inleveren in Brabant. Volgens het kiezersonderzoek van IPSOS is 11 procent van de PVV-stemmers in 2023 deze keer thuis gebleven. 9 procent heeft VVD gestemd, 8 JA21 en 6 procent ging naar Forum voor Democratie. Opvallend is dat de PVV 5 procent van haar stemmers is verloren aan D66.