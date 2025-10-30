Navigatie overslaan

Auto botst frontaal op punt van vangrail, veel schade

Vandaag om 05:59 • Aangepast vandaag om 06:22
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Een auto is woensdagnacht rond één uur frontaal op de punt van een vangrail gebotst op een afrit van de N2 bij Eindhoven. De bestuurder raakte lichtgewond.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De auto botste op de vangrail op de plek waar de afrit begint. Daar zit een zogenaamde RIMOB op de punt van de vangrail. Een RIMOB absorbeert de klap als een voertuig tegen het begin van de vangrail rijdt.

De RIMOB deed zijn werk: hoewel de schade aan de auto en op de weg enorm was, vielen de verwondingen van de bestuurder mee. De afrit van de N2 was kort afgesloten.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.


