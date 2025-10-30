Weer gaat er een bestelbus in vlammen op in Den Bosch

Een bestelbus is woensdagnacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats achter enkele huizen tussen de Bilderdijkstraat en de Da Costastraat in Den Bosch. De eigenaar van de bestelbus runt een klusbedrijf en verricht regelmatig dakdekkerswerkzaamheden.

Of er een verband is met de zogeheten ‘dakdekkersoorlog’ in Den Bosch, is op dit moment niet duidelijk. Auto's, busjes en huizen van dakdekkers in Den Bosch waren het afgelopen jaar vaker het doelwit van explosies en brandstichtingen.

Aanslagen bij dakdekkers

Auto's, busjes en huizen van dakdekkers in Den Bosch waren het afgelopen jaar vaker het doelwit van explosies en brandstichtingen. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat er sinds de zomer van 2024 zeker 29 aanslagen plaats vonden.

In oktober 2024 bereikte het conflict een kookpunt met zeker tien aanslagen. Na februari leek het een paar maanden rustig, maar sinds juli volgden opnieuw een aantal aanslagen op een auto en een bestelbus van een dakdekker.

Een dakdekker deed eerder een boekje open bij Omroep Brabant en omschreef de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. Het zou allemaal gaan om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. In verband met de dakdekkersoorlog zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden.