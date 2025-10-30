Helmond heeft alle stemmen geteld, maar een storing gooit roet in het eten

In veel gemeentes waren woensdagnacht de stemmen al geteld en doorgegeven, maar in Helmond was het nog even afwachten. Pas in de loop van de ochtend werden de stemmen naar het centraal stembureau doorgestuurd. Dat kwam door een storing.

Door die computerstoring konden de stemmen niet worden doorgestuurd. Alle stemmen waren vannacht binnen en geteld, zegt Roseliek van Geel, woordvoerder van de gemeente Helmond, in radioprogramma KEIgoeiemorgen!.

“Maar er was een computerstoring, dus we konden de stemmen vannacht niet doorsturen naar het centraal stembureau.”



De gemeente Helmond heeft 42 stemlocaties. “Het leek erop dat de computer overbelast raakte.” Van Geel zegt dat er tot half drie ‘s nachts is doorgeteld. Op partijniveau wist de gemeente de uitslag daarom al.

“Maar vannacht konden we de stemmen dus niet doorsturen. Toen hebben we besloten: nu stoppen we er mee, morgen tellen we fris en fruitig verder.” In de loop van de ochtend heeft de gemeente op partijniveau de uitslag doorgeven.

PVV de grootste

Twee jaar geleden werd de PVV de grootste in de gemeente met 34 procent van de stemmen. De VVD en NSC kwamen op een tweede en derde plek.