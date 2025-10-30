Navigatie overslaan

Drukke ochtendspits door ongeluk A58, vertraging neemt af

Vandaag om 07:41 • Aangepast vandaag om 09:07
Foto: ANWB.
Foto: ANWB.
Er heeft donderdagmorgen een flinke file gestaan op de snelweg A58. Door een ongeluk met meerdere auto's ging tussen Tilburg-Centrum en Oirschot één rijstrook dicht. Dat leidde al vroeg tot een vertraging van veertig minuten.
Rond acht uur is de weg weer vrijgegeven maar een uur later stond er in de richting van Eindhoven nog een file van vijf kilometer. De extra tijd was teruggelopen naar ongeveer een kwartier.

De rijstrook was dicht, omdat er bergingswerkzaamheden moesten worden verricht.

