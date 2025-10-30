'Grote winnaar' en 'openlijk homo': dit schrijft de pers over Rob Jetten

"Wie is Rob Jetten?", schrijven onze zuiderburen van de VRT en Nieuwsblad op woensdagnacht en donderdagmorgen. In de binnen- én buitenlandse pers staat het vol met voorstelrondjes, uitlegverhalen en achtergronden over de Udense politicus. Van 'Nederlandse Obama' tot 'de eerste gay premier'.

"Rob Jetten zou met afstand de jongste, naoorlogse premier zijn", kopt krant NRC woensdagavond. Het is een van de vele artikelen die over de Udense politicus worden geschreven, terwijl de uitslagen per gemeente verder binnendruppelen. "De grote winnaar", noemt de Volkskrant hem. "Het premierschap lonkt."

Dat heeft Jetten mede te danken aan zijn campagne die bol stond van positiviteit. 'Het kan wel, het kan wel, het kan wel', dreunde tijdens de grote uitslagenavond van D66 door de zaal. Het is dé verkiezingsleus van de D66-campagne, wat door veel journalisten werd vergeleken met Angela Merkels 'wir schaffen das' en de 'yes we can' van Barack Obama. Op diezelfde koers wordt de politicus door de Rheinische Post en de BBC gekroond tot 'de Nederlandse Obama'.

Maar het gaat zeker niet alleen over zijn politieke prestaties. Om een beeld te krijgen van de potentiële premierskandidaat uit Uden, regent het voorstelrondjes bij de buitenlandse pers. "Jetten galt als Sportwunderkind", schrijft Duitse krant Bild over zijn voormalige sportcarrière naast Sifan Hassan. Zelfs zijn eerdere bijnaam wordt vertaald naar 'Roboter Jetten'. En ze weten ook te vertellen dat hij na een ooglaseroperatie geen bril meer nodig heeft.

Het gaat veel over zijn geaardheid. 'Hij is zelf openlijk homo', "could become the Netherlands' first openly gay prime minister" en 'le premier premier ministre ouvertement homosexuel', wordt in buitenlandse media geschreven. In 2021 sprak Jetten bij krant Trouw daar nog zijn frustratie over uit. "Waarom wordt mijn geaardheid er toch altijd bij gehaald?".

Misschien dat zijn verloving met 'Argentinischen Hockey-Star' Nicolás Keenan ook een rol speelt. "Dít is de knappe en sportieve verloofde van politicus Rob Jetten", schrijft Libelle. Oók interessant, dus. En zeker ook voor Argentijnse media.

Want die liften lekker mee op het succes van de Udense politicus. "Een gematigde partij zou kunnen winnen en de toekomstige echtgenoot van een Argentijnse atleet premier kunnen maken", kopt het Argentijnse Clarín. "Na koningin Máxima zou Nederland nu een Argentijnse first gentleman kunnen krijgen."