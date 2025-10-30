D66’er Mpanzu Bamenga weer op weg naar Kamerzetel: 'Echt geweldig'

Het is feest voor Mpanzu Bamenga uit Eindhoven. Niet alleen behaalde zijn partij D66 een historische winst met 26 zetels, ook verovert hij als nummer tien op de lijst zelf een plek in de Tweede Kamer. “Het is echt geweldig”, zegt hij in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!.

Voor hem is het een mix van ongeloof en blijdschap. "Fantastisch toch", reageert hij. De Eindhovenaar werd donderdagochtend wakker in een hotel na een groot feest. Hij heeft geen kater, maar is wel zijn stem een beetje kwijt na al het juichen.

Bij D66 heerst euforie na de verkiezingsuitslag van woensdagavond. De partij lijkt uit te komen op 26 zetels, terwijl ze er eerder negen hadden. De PVV eindigde op hetzelfde aantal zetels. Bamenga lijkt als nummer tien de Kamer in te mogen. Sinds 6 december 2023 is hij al Kamerlid.

De D66’er voelde al aan dat zijn partij het goed zou doen. “We hebben zoveel bevestiging van mensen op straat gekregen”, vertelt hij. “We hoorden dat ze zeiden: ‘We gaan op D66 stemmen’. Veel mensen namen flyers aan en dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Ik voelde dat er wat ging gebeuren.”

Dat voelde hij ook tijdens de verkiezingsavond. “Er was veel pers aanwezig. Ook uit het buitenland. Dan krijg je toch het gevoel dat ze wisten dat er iets ging gebeuren.” Zelf bleef hij tot het laatste moment kalm. “Ik ben altijd rustig. Tot het moment dat het daar was en het echt realiteit werd. Toen kon het niet anders dan dat ik moest juichen en dan raak je je stem kwijt.” Hij is ook trots op Eindhoven, waar zijn partij 22 procent van de stemmen kreeg. "Echt ongekend."

Toch kan hij het nog nauwelijks bevatten. “Omdat dit nog nooit is gebeurd in Nederland. Wat hebben we geflikt?” Volgens Bamenga heeft vooral het contact met mensen én een beetje geluk gezorgd voor de grote overwinning. “Als je positief bent, komt geluk jouw kant op.”

Ook in Brabant werd D66 een van de grootste partijen, samen met de PVV. D66-leider Rob Jetten keek tijdens de verkiezingsavond al vooruit: “We zullen er alles aan doen om aan alle Nederlanders te laten zien dat de politiek en de overheid er voor ze zijn. Dat ze weer groots kan denken en weer groots kan doen zodat Nederland weer verder komt.”