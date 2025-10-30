Dit zijn de opvallendste uitslagen: SP-bolwerk valt, PVV afgenomen

Brabant heeft gestemd en inmiddels is de tendens in de provincie langzaamaan duidelijk. PVV is nog steeds de grootste, maar heeft fiks moeten inleveren. Er zijn nog veel meer opvallende trends, we lichten ze hier voor je uit.

Rucphen geldt als een ware PVV-gemeente. Nergens werd in 2023 zo massaal op de PVV gestemd als in Rucphen. Dat is in 2025 opnieuw het geval. Toch is het aantal PVV-stemmers wel afgenomen en wel met 7,6 procent. PVV is daarmee nog altijd (verreweg) de grootste in de gemeente, met 46,2 procent van de stemmen. Het is een pijnlijke dag voor de SP, zeker in Oss. In het 'rode bolwerk' Oss was de SP ooit steevast de grootste partij. Met lijsttrekkers als Jan Marijnissen uit Oss, later zijn dochter Lilian en tussendoor Emile Roemer uit Sambeek. Net als in de rest van het land verloor de SP in 2023 terrein in de gemeente. Ook nu heeft de SP fiks ingeleverd in de thuisbasis. In 2023 ging 8,2 procent van de stemmen naar de socialisten in Oss. Nu is dat nog maar 3,5 procent: een daling van 4,7 procent. Net als in 2023 is PVV de grootste in de gemeente. D66 is het meest gestegen (10,3 procent) en komt op plek twee. In Vught is D66 goed voor bijna een kwart van de stemmen: 24,7 procent van de kiezers stemde op de partij van Rob Jetten. Dat is het hoogste percentage D66-stemmers in heel Brabant en bijna ook in Nederland. Levert Uden de nieuwe premier van Nederland? Dat zou zomaar kunnen. De Partij van Rob Jetten, die dus uit Uden komt, is in heel veel gemeenten in het land de grootste stijger. Maar hoe zit dat in zijn eigen gemeente, in gemeente Maashorst? Nou, ook daar is D66 de grootste. 19,8 procent van de stemmers koos voor de partij van Jetten: een stijging van 12,5 procent. In 2023 was de PVV nog de grootste. Die partij staat nu op plek twee. De VVD is vaak de grootste in Breda. Daarom zal het pijn doen voor de partij dat D66 het VVD-bolwerk in het westen van onze provincie heeft weten over te nemen. Jarenlang was de VVD immers niet weg te denken in Breda. Sterker nog, de stad stond politiek gezien bijna gelijk aan de partij. Complete verkiezingsuitslag

In de kaart kun je zien hoe er woensdag in jouw gemeente is gestemd. Klik op de loep om naar jouw gemeente te zoeken of typ de naam van jouw gemeente in het zoekveld.

Zie je de kaart niet goed? Tik dan hier.

