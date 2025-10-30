VVD'er Aartsen opgelucht na uitslag: 'Nederland kiest voor centrumrechts'

Ondanks het verlies van twee zetels was het woensdagavond een groot feest bij de VVD. Tijdens de uitslagenavond zagen we een dansende Dilan Yesilgöz, en ook bij de rest van de partij heerst vooral opluchting. Volgens VVD’er Thierry Aartsen uit Terheijden heeft Nederland duidelijk gekozen voor een centrumrechts kabinet.

"Dilan heeft een fantastische comeback gemaakt, op basis van de peilingen", zegt Aartsen donderdag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!. "Een dikke maand geleden stonden we nog op twaalf zetels. Dat we nu maar een klein verlies maken en helemaal terug zijn als derde partij van het land is voor ons echt een enorme opluchting."

Plek in Den Haag

Voor Aartsen zelf is de uitslag extra goed nieuws. Als nummer veertien op de lijst leek het er lang op dat hij buiten de Kamer zou vallen. "Ik ben heel blij dat we met 22 zetels in de kamer zitten en dat ik namens Brabant ook in de Kamer mag zitten."

De VVD'er hoopt dat de formatie snel tot een centrumrechts kabinet leidt. "Volgens mij heeft de kiezer vrij duidelijk gestemd. Je ziet dat centrumrechtse partijen allemaal zijn gegroeid. Kijk naar CDA en JA21, maar ook D66. Dat zijn partijen die met een wat rechtser verhaal op migratie en wonen campagne voerden."

Water bij de wijn

Maar op basis van de laatste uitslagen lijkt die gedroomde coalitie van de VVD lastig haalbaar. D66, VVD, CDA en JA21 komen samen uit op 75 zetels, dat is één zetel te weinig voor een meerderheid in de Kamer.

Toch is Aartsen optimistisch: "Die laatste zetels zijn nog spannend, de komende dagen zullen we kijken hoe we snel naar een centrumrechts kabinet kunnen komen. Daar snakken we allemaal naar."