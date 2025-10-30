Robèrt kijkt uit naar Heel Holland Bakt: 'Eén groot feest in de baktent'

Bakkers klaar: Heel Holland Bakt is terug! In het radioprogramma KEIgoeiemorgen! vertelt de Oisterwijkse meesterbakker Robèrt van Beckhoven over het nieuwe seizoen, de sfeer in de tent en waarom hij nog altijd geniet van elk stukje gebak, zelfs na al die jaren van keuren en proeven.

Van Beckhoven kijkt reikhalzend uit naar de start van het nieuwe seizoen, dat zondag van start gaat. “Het wordt weer fantastisch”, zegt hij met een glimlach. “We hebben zulke leuke en getalenteerde bakkers uitgekozen. Het is bijna jammer dat we er elke week eentje moeten laten gaan."



Dit dertiende seizoen is extra speciaal, want Heel Holland Bakt viert zijn honderdste uitzending. “Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. De bakkers hebben gigantische taarten gebakken en het is één groot feest geworden.”

'Je wilt elk onderdeel van de bakkerswereld evenveel aandacht geven.'

Toch draait het niet alleen om feest en gezelligheid. Het niveau van de bakkers ligt dit seizoen hoger dan ooit. “De laatste twee technische opdrachten in de finale zijn echt héél pittig”, zegt de meesterbakker. “Eerlijk gezegd vond ik ze eerst te moeilijk. Maar als je ziet wat de finalisten hebben gemaakt, dan bewijzen ze precies het tegenovergestelde. Er stonden drie prachtige eindresultaten.”



Na dertien seizoenen en zo’n tweehonderd opdrachten blijft het voor Van Beckhoven en het team nog altijd een feestje om Heel Holland Bakt te maken. “De bakkerswereld is ontzettend groot. Je hebt brood, banket, chocolade. En dan noem ik nog maar een paar voorbeelden. Met al die technieken en mogelijkheden raken de ideeën voorlopig echt niet op.”



Voor de experts is het soms een uitdaging om de juiste mix in de opdrachten te vinden. “Je wilt elk onderdeel van de bakkerswereld evenveel aandacht geven, maar dat is nog best lastig in zo’n groot vakgebied.”

"Tijdsdruk blijft de grootste valkuil."