Hoe de SP van 25 naar 3 zetels ging: 'Partij voor zielige mensen'

10 keer verliezen in 10 jaar: de SP werd donderdagochtend met een kater wakker na een teleurstellende verkiezingsavond. Van vijf zetels in 2023, naar drie in 2025. Terwijl ze in het begin van de eeuw nog op een piek van 25 stonden. Waar is die socialistische droom van Jan Marijnissen dan toch ingestort?

"Ik ben wel erg teleurgesteld", geeft SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen uit Breda toe. "We gingen deze verkiezingscampagne heel optimistisch in en stonden zelfs op lichte winst in de peilingen. Maar daarna zag je dat het toch weer naar de grote partijen ging." De socialisten glipten tussen de vingers van de kiezers door, alwéér. "We kwamen er heel moeilijk tussen, het was strijden om de aandacht", zegt Van Nispen. De partij wist niet genoeg kiezers te bereiken. "En de mensen die we wel hebben bereikt, hebben we niet genoeg overtuigd. Dat had niet gemogen", reflecteert hij.

Het is de tiende keer in tien jaar tijd dat de partij een teleurstelling te verkroppen kreeg. De partij, die in de jaren negentig door Ossenaar Jan Marijnissen de kamer in werd geholpen, stond ooit bekend als het rode tegengeluid in de kamer. "Een protestpartij, net als de PVV voor velen nu is", vertelt verslaggever Arjo Kraak. "Ze spreken de taal van de arbeider. Van de stakers en de gewone man." Alleen is de vraag of 'de arbeider', anno 2025, in die vorm nog wel bestaat.

"De wereld is veranderd."