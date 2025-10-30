Moslims in Tilburg zijn voorzichtig optimistisch na verkiezingsuitslag

Met gemengde gevoelens volgde Mohammed Aknin woensdagavond de verkiezingsuitslag. Als mede-oprichter van Moslim Empowerment Tilburg (MET) is hij opgelucht dat de PVV in ‘zijn stad' niet langer de grootste partij is, maar de rechtse wind in Nederland zorgt bij hem tegelijkertijd voor een ongerust gevoel.

"Twee jaar geleden waren we na de verkiezingsuitslag echt in shock. Dat gevoel is nu gelukkig minder", vertelt Mohammed Aknin. Als voorman van MET zet hij zich in voor een grotere verbondenheid van de moslimgemeenschap in Tilburg. In die gemeente streefde D66 woensdagavond de PVV voorbij als grootste partij.

Aknin zat thuis op de bank toen de eerste exitpolls naar buiten kwamen. Die uitslagen werden meteen besproken in allerlei Whatsapp-groepen. "De meeste mensen waren vooral opgelucht dat de PVV niet opnieuw de grootste was," vertelt hij. "Er is voor ons geen ideale partij, maar D66 lijkt redelijk."

Onrust bij achterban

Toch overheerst bij hem ook bezorgdheid. "Rechts blijft groot. De PVV verloor wel zetels, maar JA21 en Forum voor Democratie hebben juist gewonnen", legt hij uit. "Voor onze achterban voelt dat onveilig. Het belangrijkste voor ons is dat populistisch rechts niet de overhand krijgt.”

Of D66 of de PVV uiteindelijk de grootste partij wordt, blijft nog even spannend: beide partijen staan nu op 26 zetels, al heeft de PVV donderdagmiddag iets meer stemmen.

Wat de uitslag ook wordt, Aknin blijft zich inzetten voor zijn gemeenschap. "We blijven ons hard maken voor de problemen waar moslims tegenaan lopen, zoals discriminatie en racisme. We zien toch dat dat nog hard nodig is."