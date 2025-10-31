Hoe één vraag het leven van sekswerker Milas veranderde

'Hoe gaat het met je?', het lijkt misschien een simpele vraag, maar in het geval van Milas veranderde die vraag zijn leven. Op zijn achttiende begon hij met sekswerk, omdat het hem niet lukte om rond te komen. Hij had schulden en voelde zich depressief, hij wist niet meer hoe hij er bovenop moest komen. Tot die ene middag, toen hulpverlener Awatief hem benaderde. "Je wilt niets verkeerds zeggen want dan is je kans voorbij."

Toen Milas op zijn achttiende uit de kast kwam, accepteerde zijn familie dat niet. Hij kwam er alleen voor te staan. Hij woonde op zichzelf en besloot sekswerk te gaan doen om rond te kunnen komen. Hij omringde zichzelf met andere jongeren die sekswerk deden, maar na een tijdje voelde hij zich niet meer veilig. Zijn ontmoeting met hulpverlener Awatief bracht daar verandering in. Milas herinnert het zich nog goed. "Het was een doordeweekse dag, rond de middag. Ik zat op een chatsite en kreeg een berichtje van haar." Awatief werkte als zorgcoördinator voor Lumens, een welzijnsorganisatie in Eindhoven. Samen met haar collega was ze bezig met online veldwerk. Ze gaan dan actief op zoek naar jongens die mogelijk in een onveilige situatie zitten, zodat ze hun kunnen helpen. In de nieuwe podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten van Omroep Brabant in de wereld van mannelijke sekswerkers. Ze volgen sekswerker Dennis, die een kijkje geeft in zijn speelkamer en hen meeneemt op een betaalde seksdate. Ook hoor je het uitgebreide verhaal van Milas. De complete serie is te beluisteren in alle podcastapps.

Het profiel van Milas viel ze op, vertelt Awatief. "Er stond dat diegene op zoek was naar een snelle date. Dat klinkt alsof er snel geld moet worden verdiend, het kan zijn dat iemand dat geld na een afspraak moet afgeven." Dat was voor hen een signaal om met hem te gaan chatten.

Awatief startte het gesprek heel open, zonder oordeel. "Ik vroeg gewoon hoe het met hem was en hoe het met zijn werk ging. Hij reageerde dat het wel goed ging en toen probeerden we heel langzaam door te vragen." Na een tijdje stelden ze voor om hem te bellen. Met trillende handen draaide Milas het nummer van Awatief. "Ik dacht: wat staat me te wachten? Wat willen ze van me?'" Toen Awatief zich voorstelde en uitlegde dat ze jongens in onveilige situaties wil helpen, werd Milas heel emotioneel. "Het was maar een kort gesprek, omdat ik niet echt in staat was om te bellen. Ik schaamde me heel erg en was heel verdrietig."

"Ik zag in zijn ogen dat hij hulp nodig had."

Voor Awatief en haar collega's is zo'n telefoongesprek heel belangrijk. "Je bent blij omdat je iemand eindelijk aan de lijn hebt, maar het is ook heel spannend want je wilt niks verkeerds zeggen waardoor er wordt opgehangen. Dan is je kans voorbij." Gelukkig was dat bij Milas niet het geval. "Het was zo'n warm en oprecht gesprek." Hij gaf aan dat hij graag hulp wilde en Awatief stelde voor om langs te komen. "Drie kwartier later stonden we aan zijn deur. Ik zag in zijn ogen dat hij hulp nodig had."

'Jongensprostitutie in beeld' Welzijnsorganisatie Lumens in Eindhoven ondersteunt inwoners bij sociale vragen. In 2018 brachten ze het rapport 'Jongensprostitutie in beeld' uit. In dit rapport kwam naar voren wat voor jongens sekswerk doen, waar ze werken en hoe ze hun klanten vinden. Team mensenhandel van Lumens concludeerde in dit rapport op basis van hun veldwerk dat er veel te weinig aandacht was voor de veiligheid van deze jongens. Dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn van seksuele uitbuiting was vóór dit rapport onderbelicht. Sindsdien is er een team bij Lumens dat zich vastbijt in deze doelgroep. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor jongens die geronseld worden als sekswerker of jongens die ongewild in een onveilige situatie terecht komen door het werk.