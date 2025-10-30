Spotters genieten van F35’s bij vliegbasis: ‘Hoe meer, hoe beter'

“Ze komen eraan”, zegt Oscar Vis enthousiast als hij met een app op zijn telefoon ziet dat F35’s nu echt in de buurt van Vliegbasis Gilze-Rijen zijn. De secretaris van de Gilze Rijen Aviation Society (GRAS) is een van ongeveer tien liefhebbers die deze ochtend al een tijdje staan te wachten op de spottersplek langs de N282. En nu is het moment daar, dus telefoon weg, camera in de hand en schieten maar.

Pieter Soethout Geschreven door

De piloten doen een extra rondje voordat ze de straaljager weer aan de grond zetten. En dat is maar goed ook, want een F35 goed op de foto krijgen, is zo makkelijk nog niet. De straaljager haalt een snelheid van bijna 2000 kilometer per uur. Zo hard gaat het in de buurt van de landingsbaan niet, maar toch is het knap lastig om een mooi plaatje te schieten. Volgens Oscar moet je vooral rustig blijven. “Je vangt hem op en draait rustig mee. Als je hem dan mooi vol in beeld hebt, gebruik je de sluiterknop. En vervolgens gewoon op het juiste moment klikken.”

Een F35 op de foto gezet door Oscar Vis (foto: Oscar Vis).

Naast de twee straaljagers worden de spotters deze ochtend getrakteerd op de aankomst van meerdere Apaches en een Belgische helikopter. De liefde voor de verschillende luchtvaartuigen heeft Oscar niet van een vreemde. “Mijn vader was luchtmachtmilitair en hij heeft me gewoon besmet. Hij nam me wel eens mee naar open dagen en shows. Daar is het door gekomen.”

De komst van de F35’s naar Gilze-Rijen is bijzonder, want op de vliegbasis staan normaal gesproken alleen maar helikopters. “Ook mooi”, vindt Oscar, “maar het is fijn dat er wat afwisseling is. Hoe meer vliegtuigen, hoe beter”, lacht hij. “Vroeger stonden er ook straaljagers en dat was boeiender en dynamischer. Vooral de power en het technisch ontwerp zijn mooi.”

"Als er Chinooks overvliegen, is het te gek voor woorden.”

Zo’n straaljager maakt bij het landen en opstijgen een enorm kabaal. Toch vindt Martin Gijsbrechts, die vlak bij het vliegveld woont, het niet zo erg. “Ze vliegen met een bocht om Gilze heen. Het is een minuut lawaai als ze opstijgen en opstarten, maar daarna is het ook weer weg. Ik vind de overlast van de F35’s wel meevallen.” Waar hij meer moeite mee heeft, zijn alle helikopters die oefenen bij de vliegbasis. “Als er Chinooks overvliegen, is het te gek voor woorden. Dan is het geluid vervelend, maar het zijn vooral de trillingen”, legt hij uit. “Dan kunnen wij elkaar amper verstaan. Je ziet de mond bewegen, maar daar blijft het dan ook bij.” Ergens snapt liefhebber Oscar wel dat mensen last hebben van de vliegbasis. “Het verschilt per persoon. Wij hebben er in ieder geval geen last van”, zegt hij met een knipoog. Maar hij voegt er ook een serieuze noot aan toe: “Ik heb meer last van al het autoverkeer of bijvoorbeeld van het Draaimolen Festival dat tot twee uur ’s nachts in Tilburg doorgaat.”