Negen dagen lang geen treinen tussen Cuijk en Nijmegen door werkzaamheden

Van zaterdag 1 november tot maandag 10 november rijden er geen treinen tussen Cuijk en Nijmegen. Dit heeft gevolgen voor reizigers in Land van Cuijk. De negendaagse werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de opwaardering van de ruim tachtig kilometer lange Maaslijn. "Er wordt dag en nacht gewerkt tijdens deze periode", vertelt Lotte Kaatee, woordvoerder bij ProRail.

Iedere dag reizen er 22.000 mensen over de Maaslijn. Daardoor is het een van de drukste regionale lijnen van het land. Het 88 kilometer lange traject is alleen niet meer van deze tijd. Over een grotendeels enkelspoor rijden er verouderde dieseltreinen van Arriva, die het groot aantal passagiers niet aankunnen.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in verschillende fases aan het spoor tussen Nijmegen en Roermond gestart. Deze treinvrije periode is nodig om het project in het meest noordelijke deel te laten slagen. "We werken dan voornamelijk in Nijmegen en Mook-Middelaar", vertelt Kaatee.

Overlast

Voor reizigers die normaal met de trein gaan heeft Arriva, de vervoerder in het gebied, vervangend busvervoer geregeld. Reizigers kunnen gebruikmaken van stopbussen. In Cuijk vertrekken deze bussen vanaf de bushalte bij het station aan de Bontsestraat.

Daarnaast kunnen omwonenden ook overlast ervaren. "Aannemer Swietelsky werkt dag en nacht tijdens deze periode. Zij proberen overlast zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door machines alleen te gebruiken wanneer dat echt nodig is. Daarnaast worden omleidingsroutes aangegeven als dat nodig is", vertelt de woordvoerder van ProRail.

Elektrische treinen

De treinen die over de Maaslijn gaan, rijden nog op diesel. Deze werkzaamheden zijn er onder andere voor om ook elektrische treinen over dit spoor te kunnen laten rijden. "Daarvoor installeren we bovenleidingsportalen. Deze metalen constructies dragen straks de stroomdraden voor de trein."