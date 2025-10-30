Speeltuintje weggehaald door gemeente, tot verrassing van omwonenden

Een speeltuintje in de Bossche wijk Maaspoort is woensdag plotseling verdwenen. Bewoners keken verbaasd toe hoe de speeltoestellen in het Van Zwietenpark met de grond gelijk werden gemaakt, zonder dat zij daarover geïnformeerd waren.

De wijkmanager laat via Facebook weten dat de speeltoestellen bij de Noorderplas inderdaad zijn weggehaald door de gemeente. Bij een recente keuring bleek dat de toestellen geen geldige certificaten hadden. Ze waren wel veilig, maar mochten zonder certificaat niet blijven staan. “We gaan een nieuwe speelplek maken”, belooft wijkmanger Joost Ankone volgens DTV Nieuws.



Wat er precies voor terug zal komen, is nog niet bekend. Daarover kunnen omwonenden nog meepraten. Dat kan op woensdagmiddag 12 november tussen drie en vijf uur in het speeltuintje waar het om gaat.