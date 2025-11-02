Deze topsporters vol adrenaline zijn niet bang: 'Kan van alles gebeuren'

Nederland staat nou niet bepaald bekend als een land met rivieren vol stroomversnellingen, rotsblokken en watervallen. Toch doet raftteam Forward Motion uit Tilburg begin november mee aan het WK raften in Argentinië. Om meters te kunnen maken op wild water, zitten ze heel veel in de auto. “Voor een wedstrijd of training in het buitenland ben je zo acht uur verder”, zegt Hanne Geurts (28) uit Tilburg.

Voor Geurts wordt het haar eerste WK. Ze werkt fulltime, maar in haar vrije tijd is ze fanatiek met raften bezig. “Van april tot ongeveer oktober zijn we iedere maand wel bij een buitenlandse wedstrijd of training. Van Frankrijk tot Duitsland, we zoeken mooie plekken op. Ja, dat zijn heel wat kilometers.” Een paar keer per week traint het team in het kanaal van Tilburg. Geurts ziet het niet als nadeel dat er voornamelijk wordt getraind op rustig water zonder stroomversnellingen. “Om ‘vlak water’ in beweging te krijgen, heb je heel veel kracht nodig. Daardoor zijn we relatief sterk bij een start. Dat is een groot voordeel.”

Een van de mooiste dingen van raften is voor Geurts dat er veel adrenaline vrijkomt als ze met drie teamgenoten in de boot stapt. “Er kan van alles gebeuren, dat maakt het supervet. Zo hebben we ooit in Tsjechië meegedaan, daar sparen ze in een stuwdam het water op. Als de sluis opengaat en je gaat er varen, dan is er een enorme waterdruk. We zaten vast met onze boot en kwamen gelukkig net op tijd los, anders was er een andere boot tegen ons gebeukt. Op dat traject wil je echt niet zwemmen.” In Argentinië hoopt ze op zware omstandigheden. “Dat maakt het interessanter. Het is een periode waarin veel sneeuw smelt en naar beneden komt. Het is wel fijn dat we kort voor het WK nog even het parcours mogen verkennen. Waar liggen bijvoorbeeld grote stenen in het water en waar wil je echt niet komen?”

"Een fout kan je hele wedstrijd bepalen."

Voor plaatsgenote Kiki Roeling (26) is het haar vierde WK. Uit ervaring weet ze dat een raftwedstrijd onvoorspelbaar kan zijn. “Je boot kan omklappen, je kunt een peddel verliezen en je bent afhankelijk van het water en het weer. Een fout kan je hele wedstrijd bepalen. Je bent met z’n vieren en je moet hetzelfde plan hebben. Als er drie de ene kant opgaan en de vierde maakt een andere keuze, dan kun je zo de nodige seconden verliezen.” Een WK-deelname is voor het team een grote eer, maar het is op financieel gebied een fikse investering. “Een reis naar Argentinië kost aardig wat geld. We krijgen niks betaald en er wordt voor ons niets vergoed, maar dat hebben we er graag voor over”, zegt Kevin Klomp (34). “Raften is een geweldige sport. We zijn lekker in de natuur bezig en komen overal ter wereld, dat is veel waard.”

Onderdelen op het WK Forward Motion doet tussen 3 en 9 november met twee damesteams en een gemengde ploeg mee aan het WK. In totaal gaan er negen atleten mee. Er zijn vier onderdelen: sprint (een korte afstand zo snel mogelijk afleggen), slalom (tussen poortjes door), head to head (strijd tussen twee teams, waarbij boten elkaar mogen raken) en down river (parcours tijdens een afdaling). Uiteindelijk tellen alle scores bij elkaar opgeteld.