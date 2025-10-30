Jetten trots op Brabantse steun: ‘Gister nog met ons pap en ons mam gebeld'

Veel geslapen heeft hij niet, maar het was alsnog lekker wakker worden voor D66-leider Rob Jetten. De lijsttrekker uit Uden maakt serieuze kans om de volgende premier van Nederland te worden. "Meer Brabant in Den Haag is sowieso goed voor het land."

“Het is inderdaad wel echt feestelijk”, zegt Jetten donderdagochtend in Den Haag tegen een verslaggever van Omroep Brabant. De Brabantse politicus is omringd door microfoons en blije partijgenoten. Toch is het nog spannend in de verkiezingsrace, vooral omdat het niet zeker is wie er uiteindelijk aan kop gaat.

Dat kan zowel D66 als de PVV worden. De definitieve uitslag is nog afwachten. “Dit is de beste uitslag ooit voor onze partij. Het zou geweldig zijn als we de grootste blijken”, zegt Jetten. “Maar ik ben er al erg trots op dat we in veel gemeenten in Brabant als de grootste uit de bus zijn gerold, bijvoorbeeld in Eindhoven en in Maashorst.”

"Ze waren ontzettend blij met deze uitslag.”

En de gemeente Maashorst, waar Uden deel van uitmaakt, is Jetten natuurlijk niet vreemd. Hij is geboren in Veghel en opgegroeid in Uden. Tegenwoordig woont hij met zijn partner in Den Haag.

In 2018, toen Rob Jetten verkozen werd tot lijsttrekker van de partij, zei zijn vader dat hij 'trots, absoluut trots' was. En dat laatste is nog steeds zo, vertelt Jetten donderdagochtend. “Ik heb gisteravond na de eerste exitpoll heel even met ons pap en ons mam gebeld, en die waren ontzettend blij met deze uitslag.” Want, zo besluit hij, ‘meer Brabant hier in Den Haag is sowieso goed voor het land’.

"Het zal spannend zijn tot het laatste moment."