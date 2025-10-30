Rob Jetten belt met 'ons pap en ons mam' na verkiezingswinst
“Het is inderdaad wel echt feestelijk”, zegt Jetten donderdagochtend in Den Haag tegen een verslaggever van Omroep Brabant. De Brabantse politicus is omringd door microfoons en blije partijgenoten. Toch is het nog spannend in de verkiezingsrace, vooral omdat het niet zeker is wie er uiteindelijk aan kop gaat.
Dat kan zowel D66 als de PVV worden. De definitieve uitslag is nog afwachten. “Dit is de beste uitslag ooit voor onze partij. Het zou geweldig zijn als we de grootste blijken”, zegt Jetten. “Maar ik ben er al erg trots op dat we in veel gemeenten in Brabant als de grootste uit de bus zijn gerold, bijvoorbeeld in Eindhoven en in Maashorst.”
"Ze waren ontzettend blij met deze uitslag.”
En de gemeente Maashorst, waar Uden deel van uitmaakt, is Jetten natuurlijk niet vreemd. Hij is geboren in Veghel en opgegroeid in Uden. Tegenwoordig woont hij met zijn partner in Den Haag.
In 2018, toen Rob Jetten verkozen werd tot lijsttrekker van de partij, zei zijn vader dat hij 'trots, absoluut trots' was. En dat laatste is nog steeds zo, vertelt Jetten donderdagochtend. “Ik heb gisteravond na de eerste exitpoll heel even met ons pap en ons mam gebeld, en die waren ontzettend blij met deze uitslag.”
Want, zo besluit hij, ‘meer Brabant hier in Den Haag is sowieso goed voor het land’.
"Het zal spannend zijn tot het laatste moment."
Aanvankelijk leek het er op basis van de eerste exitpolls op dat D66 de grootste was, maar de partijen liggen inmiddels dicht bij elkaar. "Het zal spannend zijn tot het laatste moment", zegt Jetten.
Volgens de D66-leider laat de uitslag zien dat mensen in Nederland willen dat er snel een kabinet aan het werk gaat. "En niet alleen voor de eigen achterban, maar voor heel Nederland. Die verantwoordelijkheid rust nu op alle schouders van de partijleiders."
Jetten waarschuwde dat het geen makkelijke formatie zal worden: "Want het kan op een of twee zetels uitmaken wat voor combinaties er mogelijk zijn". Hij wilde niet vooruitlopen op welke coalitie zijn voorkeur heeft.
D66 haalt in de laatste voorlopige prognose 26 zetels, 17 meer dan in 2023. Ook de PVV staat nu op 26 zetels.