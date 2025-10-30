Jongen (17) met nepwapen aangehouden op school

Een 17-jarige jongen is donderdagmiddag aangehouden op een school aan de Professor Gimbrerelaan in Tilburg, omdat hij gezien zou zijn met een wapen. Agenten met kogelwerende vesten kwamen naar de school. Daar bleek de jongen een nepwapen bij zich te hebben.

De agenten gingen direct op de school af en hadden kogelvrije vesten aan. Toen bleek dat de jongen een nepwapen bij zich had, hebben ze hem meegenomen naar het politiebureau.