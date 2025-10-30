Peter Bosz steekt draak met journalisten: 'Lekker makkelijk je werk doen'

De verwachtingen zijn hoog in Eindhoven voor de wedstrijd vrijdag tegen Fortuna Sittard. Dit na de overwinningen op Napoli en Feyenoord. Coach Peter Bosz vindt dat PSV goed op weg is. "Maar dit gaan we niet heel het seizoen vasthouden. Niemand speelt 34 goede wedstrijden", zegt hij donderdag op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd van vrijdag.

Wel gaat de trainer met zijn ploeg zijn uiterste best doen het huidige niveau zo lang mogelijk door te trekken: "Je moet niet in paniek raken als het minder gaat, maar je moet ook niet naast je schoenen gaan lopen als het goed gaat." Voorlopig is de wedstrijd tegen Fortuna overigens de laatste thuiswedstrijd voor PSV. Het volgende treffen voor de Eindhovenaren in het eigen stadion is dan pas weer op 30 november.

Ismael Saibari

De man van het moment bij PSV is natuurlijk Ismael Saibari. Na zijn hattrick tegen Feyenoord in De Kuip kan hij niet meer stuk. Volgens Peter Bosz loopt hij niet naast zijn schoenen: "Ismael traint gewoon nog hard, zoals hij altijd doet. Hij weet zelf ook dat de commentaren morgen anders kunnen zijn."



De oefenmeester doelt op de commentaren van een paar weken terug over Saibari. Toen de Marokkaanse middenvelder het geregeld moest ontgelden in de media. Op de vraag of de journalisten in Nederland dan zo slecht zijn antwoordt hij: "Schijnbaar. Het ene moment word je kapot geschreven en het andere moment is er geen betere dan jij. Het is niet zo dat hij er op het ene moment niks van kan en dat hij nu de nieuwe Messi is. Ergens daar tussen zit Ismael Saibari."



Bosz doet er zelfs nog een schepje bovenop: "Ik las zelfs een stuk van iemand die zei dat het verschil tussen Feyenoord en PSV, Saibari was. Dat is lekker makkelijk je werk doen."'

Andere spits?

De laatste weken zagen we Guus Til de positie in de spits bij PSV innemen. Niet zonder succes. Maar Ricardo Pepi snakt naar speelminuten. "De honger om te spelen is goed en die momenten gaan ook komen", zegt Bosz hierover. Maar of dat moment voor Pepi dit weekend al komt, wil hij niet zeggen. Om Pepi in te zetten, moet hij de tandem Til-Saibari uit elkaar halen. Maar dat is niet het probleem. "Ik durf ze zeker uit elkaar te halen", benadrukt hij.

De tegenstander

De tegenstander van vrijdag is voor Bosz geen onbekende. Hij werkte ooit nog met de coach van de Limburgers, Danny Buijs, samen. Hij haalde hem zelfs als speler naar Feyenoord, toen hij daar werkzaam was als technisch manager. "Ik denk dat Danny Buijs het maximale van zijn spelers eist. En dat je ook duidelijk zijn hand ziet in het spel van Fortuna." De PSV-trainer is dan ook op zijn hoede: "Het is erg duidelijk hoe Fortuna speelt. Ze hebben een goal minder tegen dan wij. Dat doen ze erg goed."