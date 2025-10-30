Hertelling na fouten bij telling stemmen bij stembureau in Uden

Bij een stembureau in Uden worden de uitgebrachte stemmen donderdagmiddag nog een keer geteld. Bij het controleren van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente is geconstateerd dat er mogelijk bij een van de stembureaus fouten zijn gemaakt, laat de gemeente Maashorst donderdagmiddag weten.

"Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in het PV opgenomen aantallen niet allemaal juist zijn en heeft daarom besloten tot een hertelling", verklaart de gemeente de reden voor de hertelling.

De correcties worden met een document over de aanpassingen aan het PV toegevoegd. "We willen met de hertelling een (mogelijke) fout of onduidelijkheid zorgvuldig rechtzetten", schrijft een woordvoerder.

De gemeente Maashorst verwacht dat de hertelling op het betreffende stembureau aan het einde van middag klaar is. "De precieze tijdsduur van de hertelling is lastig in te schatten", aldus de gemeente.

Dorp van Jetten

Na de hertelling stelt het gemeentelijke stembureau de verkiezingsuitslag voor Maashorst vast. Toeval wil dat D66-leider Rob Jetten, die nog altijd in de race is om de grootste partij te worden, uit Uden komt. In zijn eigen dorp moeten de stemmen nu herteld worden bij één stembureau.