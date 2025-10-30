Broers (18 en 16) trappen 75-jarige man in elkaar: 'Hij sloeg eerst'

Een 75-jarige man is in juni gruwelijk in elkaar geslagen op de Nicolaïstraat in Eindhoven. Jilani I. (18), zijn broertje (16) en een onbekend gebleven jongen schopten en sloegen de man terwijl deze roerloos op straat lag, zo was donderdag te zien op beelden in de rechtbank in Den Bosch.

Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de 18-jarige Jilani I. met zijn vriendin kwam aanrijden in een witte Mercedes, samen met een paar onbekende anderen in een zwarte auto.

De man van 75 woont in de buurt en was afgekomen op een opstootje op het voetbalveldje en maakte foto’s van de vechtersbazen. De 16-jarige was daarbij aanwezig en het heeft er volgens de politie alle schijn van dat hij zijn oudere broer heeft gebeld om ook te komen met wat vrienden. Zelf verklaarde Jilini I. dat hij ‘gewoon wilde gaan voetballen’.

Stormen op de man af

De twee auto’s werden midden op straat stilgezet en de jongens sprongen meteen over het hek om zich met de ruzie te bemoeien. Maar ze zagen al snel dat de 75-jarige man foto’s stond te maken vanaf de straat. Jilani en zijn broertje en nog een derde persoon bedenken zich geen moment en stormen op de man af. Meteen wordt er geduwd en getrokken en als de man wil vluchten, wordt hij geslagen en onderuit getrapt door Jilani. Op de grond krijgt hij vier harde vuistslagen van het 16-jarige broertje en daarna trapt Jilani hem een paar keer tegen zijn hoofd. Ook een onbekende derde geeft de weerloze man nog een trap.

Niemand van de tientallen aanwezigen en ook Jilani, zijn broertje en vrienden bekommert zich om het slachtoffer. Die komt maar langzaam bij en probeert zelf maar uit de goot te krabbelen. Hij brak zijn kaak en elleboog en was bont en blauw.

Weinig inlevingsvermogen

De man zat in de rechtszaal naast Jilani en liet hem een foto zien van zijn toegetakelde hoofd. Jilani mompelde wat excuses. De officier van justitie maakt zich zorgen om de 18-jarige Eindhovenaar. Hij heeft al vaker geweld gepleegd en bijvoorbeeld agenten beledigd. Ook heeft Jilani weinig inlevingsvermogen, zo blijkt. Hij blijft de hele zitting volhouden dat de 75-jarige man eerst sloeg.

De politierechter is de hele zitting streng tegen Jilani. Hij ziet een ordinaire en hevige knokpartij en die beelden liegen niet, zegt hij. Niets rechtvaardigt zoveel geweld tegen een oudere man, vindt hij. Ook hij maakt zich zorgen om de toekomst van Jilani, die nu inmiddels volwassen is en nu ook als volwassene berecht wordt. Van een celstraf van vier maanden, zoals de officier eiste, wordt Jilani niet beter. Hij maakt er twee maanden cel van, waarvan een maand voorwaardelijk. Ook krijgt Jilani een taakstraf van 200 uur en moet hij een cursus gaan volgen om zijn agressie te beteugelen.

Jilani heeft spijt, maar heel overtuigend kwam die spijt niet over. “U moet weten dat u echt verkeerd bezig bent geweest”, houdt de rechter hem voor. “Denkt u maar eens goed na over uw houding.”