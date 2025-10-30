De oudste man van Brabant is overleden

Henk Kole uit Son is woensdagmorgen overleden. Hij was met zijn 105 jaar de oudste Brabander. Volgens zijn dochter Yolanda is hij na een lang voltooid leven rustig ingeslapen.

Kole woonde tot aan zijn overlijden zelfstandig in zorgvilla De Kleine Heide. In september vierde hij nog zijn 105e verjaardag. Hij werd geboren in Sloten, gemeente Amsterdam. In 1955 trouwde hij met Ria van Opstal. Samen kregen ze vijf kinderen: drie dochters en twee zoons. Het gezin woonde lange tijd in Eindhoven, waar Henk veertig jaar medeverantwoordelijk was voor het personeelsbeleid van de Technische Hogeschool Eindhoven, de huidige TU/e.

In 1998 verhuisde het echtpaar naar Son, waar Kole al die tijd is blijven wonen. Zijn vrouw overleed in 2014. Het levensmotto van Kole, bij leven misschien wel de oudste PSV-fan, was: “Tevreden zijn met wat je hebt.”

Kole was sinds mei de (mannelijke) senior van onze provincie. Hij had het stokje overgenomen van Theo Loermans uit Geffen.

De oudste inwoner van onze provincie is Annie van Laarhoven-Van Horen. De Bossche is geboren op 10 oktober 1917 en is daarmee 108 jaar.