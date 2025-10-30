97-jarige is alert als er wordt aangebeld, nepagenten opgepakt

Dankzij alert optreden van een 97-jarige vrouw in Breda heeft de politie twee nepagenten kunnen aanhouden. De vrouw vertrouwde het niet toen er woensdagavond bij haar werd aangebeld door een man die zich voordeed als politieagent. Nadat de man was vertrokken, belde ze daarom de echte politie. Niet veel later konden in Amsterdam twee verdachten worden aangehouden.

Nadat er bij haar werd aangebeld deed de 97-jarige vrouw de deur open, zo laat de politie donderdag weten. De man zei dat hij een agent in burgerkleding was. Hij vertelde dat hij een buurtonderzoek hield, omdat er misdadigers actief zouden zijn in de wijk. De vrouw liet de man binnen en vroeg nog wel naar zijn legitimatiebewijs. Hoewel ze dit niet goed kon zien, geloofde ze hem.

Op verzoek van de nepagent gaf de vrouw hem onder andere honderden euro’s mee, zodat hij er foto’s van kon maken. Nadat de man vertrok, kreeg de vrouw argwaan en belde ze de politie.

Mannen uit Amsterdam

Eerder die dag controleerde de politie in dezelfde straat een auto met daarin twee mannen uit Amsterdam. Zij reden rondjes door de wijk, en dat vonden agenten verdacht. Toen later op de avond de melding van de nepagent binnenkwam, legde de politie de link met de eerdere controle.

Het kenteken werd opgezocht in het politiesysteem. De auto werd vervolgens gespot en gevolgd richting Amsterdam. Daar konden agenten een 16-jarige jongen en een 20-jarige man uit Amsterdam aanhouden.

Het gestolen bedrag is teruggevonden en wordt aan de mevrouw teruggegeven. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en worden gehoord. De politie onderzoekt de zaak.