Zeker tot zondag geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch

Tussen Den Bosch en Utrecht rijden zeker de komende twee dagen géén treinen. Na een botsing tussen een trein en een vrachtwagen donderdagochtend is de schade aan het spoor op een deel van het traject enorm. ProRail verwacht tot zeker in de nacht van zaterdag op zondag bezig te zijn met herstelwerkzaamheden.

Op de bewaakte overweg aan de Laageinde in het Gelderse Meteren botste donderdagochtend een trein tegen een stilstaande vrachtwagen. Door de aanrijding kwam het voorste treinstel naast de rails te staan.

Bij de botsing zijn vijf mensen lichtgewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Het gaat om de bestuurder van de vrachtwagen en vier treinreizigers. Op het moment van de botsing zaten ruim vijfhonderd mensen in de trein. Zij werden door bussen opgehaald en weggebracht.

'Schade gigantisch'

Spoorbeheerder ProRail had eerst nog de hoop dat de treinen tussen Den Bosch en Utrecht vrijdagochtend weer konden gaan rijden. Een woordvoerder liet donderdagavond echter weten dat het zeker tot en met zaterdagnacht duurt om alles te kunnen repareren. "Maar houdt er rekening mee dat het ook nog langer kan duren. De schade aan het spoor is gigantisch", zegt hij.

"Ruim honderd meter spoor moet vervangen worden, waaronder een wissel. De schade is zo groot omdat bij de botsing een deel van de trein ontspoorde."

Er rijden stopbussen tussen Geldermalsen, Zaltbommel en 's-Hertogenbosch.