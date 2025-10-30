Winnaar Bossche Bol-test: de bekendste bakker blijft de lekkerste

Het was de proeverij der proeverijen donderdag in Den Bosch. Op het spel stond de titel van lekkerste Bossche bol. Bakkerij Smaak, Korengoud De Echte Bakker, Bakkerij Royal en Jan de Groot leverden elk hun eigen bol. Welke lekkernij is nu het allerlekkerst?

In de keuken van Secret Bar in het centrum van onze hoofdstad worden de vier verschillende lekkernijen netjes in kwartjes gesneden. Ondertussen zitten aan een tafel in Den Bosch elf enthousiaste proevers. Ze hebben zichzelf opgegeven om samen te bepalen welke Bossche Bol de lekkerste is. Dat gebeurt met een blinddoek, want het gaat puur om de smaak. “Volgens mij zijn dit de bollen van Jan de Groot”, zegt Hans Schoonen terwijl er wat slagroom aan zijn neus hangt nadat hij de eerste van de vier gebakjes in zijn mond heeft gestopt. “Ik twijfel, want volgens mij is de slagroom anders”, reageert een andere proever.

Juist om die discussie is het te doen voor Eric Maas van Bakkerij Smaak. Hij bedacht de grote Bossche Bollen Smaaktest. “Ik ben altijd met smaken bezig en er wordt zoveel gekletst over wat een lekkere Bossche Bol is. Daarom gaan we het gewoon testen.”

"Ik vind dit een kleffe bol."

De elf proevers kunnen na elke ronde uit hun bol gaan op het scoreformulier. Na afloop komt daaruit een eindstand. En dan wordt de tweede ronde met Bossche Bollen uitgeserveerd. De blinddoeken gaan weer op en waar net nog uitvoerig gediscussieerd werd, is het nu muisstil. Geconcentreerd wordt de sjeklade bol met de hand naar de mond gebracht en worden de smaakpapillen aan het werk gezet. “Ik vind dit een kleffe bol. Het deeg is te slap en de slagroom te dun. De chocolade was wel lekker”, zegt Saskia Beije, die zichzelf ook heeft opgegeven. “Ik ben zelf een Bossche Bol. Ik ben ermee opgegroeid en heb zelf een aantal jaar in een bakkerij gewerkt. Daar ontstond regelmatig de discussie. Over smaak valt niet te twisten, want in mijn ogen kun je nooit zeggen dat dit de allerlekkerste is als je de rest niet hebt geproefd.”

"Ik let vooral op de chocolade en de slagroom mag wat dikker zijn."

Ook bij Schoonen zit het bakkersbloed erin. Zijn twee opa’s waren banketbakkers. “Je moet dan bijna wel. Dus toen ik van dit idee hoorde, stak ik meteen mijn vinger op. Ik let vooral op de chocolade, die ik graag wat bitterder heb, en de slagroom mag wat dikker en voller zijn.” Na vier rondes gebakjes naar binnen gewerkt te hebben, is het tijd voor de uitslag. Maas heeft alle scores bij elkaar opgeteld en komt met het verlossende woord: “Onze allergrootste, bekendste Bossche Bollen-bakkerij Jan de Groot kwam er bij jullie als lekkerste uit.” De rest van de ranglijst maakt Maas niet bekend, want hij zegt niemand te willen beschadigen. En of deze verkiezing smaakt naar meer en de nieuwe Oliebollentest moet worden? “Nee, laten we dit lekker in het zuiden houden. Misschien doen we hierna wel de worstenbroodjes”, zegt hij met een glimlach op zijn gezicht.