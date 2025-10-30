Esmah Lahlah wil niet leiden en D66 nek-aan-nek met PVV: dit heb je gemist

Van een politicus die nog voor de verkiezingsuitslag bekend is, afziet van een prominente functie tot een nek-aan-nek race tussen de twee grootste partijen. Dit zijn de drie verhalen die je op deze verkiezingsdag gelezen moet hebben.

Na een spannende verkiezingsnacht gaan D66 en PVV nek-aan-nek in de race om de grootste partij. Met het grootste deel van de stemmen geteld staat D66 enkele duizenden stemmen voor. De definitieve uitslag laat nog op zich wachten door nog te tellen stemmen vanuit het buitenland. Hier lees je het hele verhaal.

Esmah Lahlah uit Tilburg wil geen fractievoorzitter worden van GroenLinks-PvdA. De nummer twee op de kieslijst zegt dat dit 'niet de rol is die het beste bij haar past'. Maandag wordt bekend wie de nieuwe fractievoorzitter wordt. Hier lees je haar toelichting.