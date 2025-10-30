Esmah Lahlah wil niet leiden en D66 nek-aan-nek met PVV: dit heb je gemist
Na een spannende verkiezingsnacht gaan D66 en PVV nek-aan-nek in de race om de grootste partij. Met het grootste deel van de stemmen geteld staat D66 enkele duizenden stemmen voor. De definitieve uitslag laat nog op zich wachten door nog te tellen stemmen vanuit het buitenland. Hier lees je het hele verhaal.
Esmah Lahlah uit Tilburg wil geen fractievoorzitter worden van GroenLinks-PvdA. De nummer twee op de kieslijst zegt dat dit 'niet de rol is die het beste bij haar past'. Maandag wordt bekend wie de nieuwe fractievoorzitter wordt. Hier lees je haar toelichting.
In de buitenlandse media wordt Rob Jetten geportretteerd als mogelijke eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Duitse media noemen hem een 'Sportwunderkind', terwijl Argentijnse media schrijven over zijn verloving met hockeyer Nicolás Keenan. Check het hele mediabericht hier.