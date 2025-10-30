Dierentuin heeft na verwoestende brand weer doodshoofdaapjes

ZooParc Overloon heeft sinds deze week weer doodshoofdaapjes. Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft zijn acht doodshoofdaapjes deze week verhuisd naar Overloon. Bij een brand afgelopen maart kwamen de zes doodshoofdaapjes in ZooParc om het leven.

De dierentuin in Emmen zegt dat al langer werd nagedacht over het vertrek van de dieren. Dat proces kwam in een stroomversnelling toen bleek dat het dierenpark in Overloon juist op zoek was naar nieuwe doodshoofdaapjes.

"Toen we hoorden dat zij plek hadden, was de beslissing snel gemaakt. Helaas is het een verdrietige aanleiding bij Overloon, maar het is mooi dat we zo kunnen samenwerken en elkaar kunnen helpen", zegt Hanneke Wijshake van Wildlands bij RTV Drenthe. "ZooParc Overloon is heel blij met de aapjes en ze krijgen daar een mooie nieuwe plek."

Zaten niet op hun plek in Emmen

Doodshoofdaapjes, met hun karakteristieke gezicht in de vorm van een schedel en lange gele staart, trekken veel bezoekers. Maar in Emmen zaten ze niet op hun plek. Probleem was dat de aapjes daar in een zogenoemd doorloopgebied leefden, waar ook bezoekers konden komen.

Dat bleek niet ideaal. "Bezoekers waren soms net iets te dol op de aapjes", stelt Wijshake. "Ze boden wel eens moedwillig voedsel aan de aapjes aan en dat is natuurlijk niet gezond voor de dieren."

Daarom hield Wildlands de aapjes op drukke dagen wel eens binnen. "Dat kan voor even, maar niet structureel", aldus Wijshake. "Deze soort hoort buiten rond te rennen, insectjes te zoeken en van tak naar tak te springen."