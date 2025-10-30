Willem II weet in bekertoernooi wel te overtuigen

Waar het in de competitie nog niet heel soepel gaat bij Willem II, hadden de Tilburgers donderdag in het bekertoernooi een makkelijke avond. FC Dordrecht werd met liefst 7-0 naar huis gestuurd.

Samuel Bamba, Devin Haen, Justin Hoogma, Mounir El Allouchi en Nathan Tjoe-A-On zorgden ervoor dat de Tilburgers met een 5-0-voorsprong de rust ingingen. In de tweede helft maakte Emilio Kehrer nog twee doelpunten voor de thuisclub.