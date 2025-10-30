Navigatie overslaan

Willem II weet in bekertoernooi wel te overtuigen

Vandaag om 22:21
Bamba maakte de eerste van de zeven treffers van Willem II. (Archieffoto: Orange Pictures.)
Waar het in de competitie nog niet heel soepel gaat bij Willem II, hadden de Tilburgers donderdag in het bekertoernooi een makkelijke avond. FC Dordrecht werd met liefst 7-0 naar huis gestuurd.
Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Samuel Bamba, Devin Haen, Justin Hoogma, Mounir El Allouchi en Nathan Tjoe-A-On zorgden ervoor dat de Tilburgers met een 5-0-voorsprong de rust ingingen. In de tweede helft maakte Emilio Kehrer nog twee doelpunten voor de thuisclub.

