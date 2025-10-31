Navigatie overslaan

Flat ontruimd nadat verwarde vrouw de gaskraan opendraait

Vandaag om 06:40 • Aangepast vandaag om 06:59
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
nl
Een flat aan de Meresberg in Veldhoven werd rond vier uur donderdagnacht ontruimd nadat een verwarde vrouw de gaskraan had opengedraaid en haar appartement vol gas had laten lopen.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De concentratie gas was zo hoog dat de brandweer besloot eerst het gebouw te ventileren voordat ze de verwarde vrouw uit het huis haalde. Zij is meegenomen in een ambulance.

Forceren
Bij het ontruimen moest de brandweer de deur van één appartement forceren omdat daar niemand reageerde op het roepen. Daar bleek niemand thuis te zijn.

De bewoners konden wat later terug naar hun huis.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!