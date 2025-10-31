Flat ontruimd nadat verwarde vrouw de gaskraan opendraait

Een flat aan de Meresberg in Veldhoven werd rond vier uur donderdagnacht ontruimd nadat een verwarde vrouw de gaskraan had opengedraaid en haar appartement vol gas had laten lopen.

De concentratie gas was zo hoog dat de brandweer besloot eerst het gebouw te ventileren voordat ze de verwarde vrouw uit het huis haalde. Zij is meegenomen in een ambulance.

Forceren

Bij het ontruimen moest de brandweer de deur van één appartement forceren omdat daar niemand reageerde op het roepen. Daar bleek niemand thuis te zijn. De bewoners konden wat later terug naar hun huis.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

