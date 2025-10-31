Veel ongelukken door paaltjes: deze gemeente haalt er nu 130 weg

Fietsers in Den Bosch kunnen binnenkort veiliger over de fietspaden. De gemeente gaat dit najaar ongeveer 130 paaltjes verwijderen die volgens de Fietsersbond vaak gevaarlijk of overbodig zijn. Opvallend: de bond leverde drie jaar geleden al een onderzoek aan waaruit bleek dat ruim honderd paaltjes weg moeten.

“Regelmatig gebeuren er ongelukken door gevaarlijke of nutteloze paaltjes. Van gebroken armen en benen tot polsen,” weet Aad Smid van de Fietsersbond. Daarom trokken vrijwilligers van de bond ruim drie jaar geleden door bijna alle wijken van Den Bosch en de dorpen Rosmalen, Engelen en Bokhoven. Ze onderzochten welke paaltjes beter uit het straatbeeld konden verdwijnen. In totaal bekeek de bond 207 paaltjes. Volgens de bond konden er 96 meteen weg en nog eens 36 paaltjes moest de gemeente goed bekijken. “Grappig genoeg komen de aantallen die de gemeente nu noemt bijna precies overeen met ons rapport,” zegt Smid.

Vaak staan paaltjes midden op het fietspad, waardoor juist gevaarlijke situaties ontstaan (foto: Fietsersbond).

Het rapport ligt al sinds eind 2022 bij de gemeente, maar pas dit najaar worden de eerste paaltjes verwijderd of platgelegd. Volgens de gemeente kost zo’n besluit nou eenmaal tijd. “Het gaat om een lange lijst met veel plekken. Alles moet goed worden beoordeeld,” zegt de gemeente. “Veel paaltjes zijn geplaatst om verkeerd gebruik van fietspaden tegen te gaan. Het plaatsen of verwijderen van een paaltje vraagt daarom een zorgvuldige afweging.”

Samen met verkeerskundigen keek de gemeente per plek wat het grootste risico is: dat een auto het fietspad oprijdt of dat een fietser tegen een paaltje botst. Op 130 plekken worden gevaarlijk of nutteloze paaltjes weggehaald of naar beneden geklapt. Sommige paaltjes blijven staan, bijvoorbeeld bij bruggen, zodat zware voertuigen de brug niet op kunnen. Hoewel het lang heeft geduurd, is de Fietsersbond opgelucht. “Jarenlang hoorden we: ‘We zijn ermee bezig’. Maar het gaat uiteindelijk om het resultaat: minder fietsers met letsel,” zegt Smid. Dat is volgens de Fietsersbond hard nodig. Jaarlijks botsen in Nederland zo’n 2400 fietsers tegen een paaltje, van wie 1500 ernstig gewond raken. “Fietsers knallen soms hard tegen een paaltje omdat ze moeten uitwijken of het paaltje te laat zien,” legt Smid uit.

