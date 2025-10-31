Vaartaks in Biesbosch krijgt vervolg: 'Willen heel de Biesbosch aanpakken'

Bootjes liggen weer aan de kade in de jachthaven van Drimmelen. In die gemeente is dit vaarseizoen, dat vrijdag officieel ten einde is gekomen, geëxperimenteerd met het Biesbosch Vaantje. Dit is een vrijwillige vaartaks, waarmee booteigenaren en recreanten meebetalen aan het onderhoud in het natuurgebied. De gemeente is tevreden met de resultaten van de pilot. “We zagen niet alleen een prachtig vaantje wapperen op het water, maar er is ook echt impact gemaakt.”

Aanlegsteigers en strandjes in de Biesbosch zijn de afgelopen jaren flink verslechterd. Het onderhoud daarvan is namelijk niet meer in handen van Staatsbosbeheer. Afgelopen vaarseizoen, van begin april tot eind oktober, hield de gemeente Drimmelen daarom een pilot met het Biesbosch Vaantje. Met deze vrijwillige vaartaks financieren booteigenaren en recreanten het onderhoud en beheer van steigers en aanlegplekken, kanoplaatsen, strandjes, afvalbakken en toiletvoorzieningen in het zoetwatergetijdengebied.

De gemeente Drimmelen verwachtte met de start van de pilot jaarlijks 125.000 euro op te halen met het Biesbosch Vaantje. Ondanks dat ze het een ‘geslaagde pilot’ noemt, is dat bedrag afgelopen vaarseizoen niet gehaald.

Er is namelijk slechts 55.000 euro opgehaald, nog niet eens de helft van het verwachte bedrag. Vierhonderd particuliere booteigenaren kochten het vaantje voor 50 euro, wat 20.000 euro opleverde. De overige 35.000 euro is via ondernemers in de Biesbosch, zoals bootverhuur- en rondvaartbedrijven, in het laatje gebracht.



Mogelijk komt dit tegenvallende resultaat door de wisselende meningen die de invoering van de vrijwillige vaartaks oproept bij booteigenaren. "Ik ben best bereid om te betalen voor onderhoud, maar tegelijkertijd is het een vraagteken of dat daadwerkelijk gaat gebeuren”, zei een van hen aan het begin van het vaarseizoen tegen Omroep Brabant.

Het geld wordt wel degelijk uitgegeven aan onderhoud in het natuurgebied, benadrukt de gemeente Drimmelen. Het eerste project waar de inkomsten van het Biesbosch Vaantje aan besteed gaan worden, is het herstel van de aanlegsteiger bij de Benedenste Jannezand. Die verkeert namelijk in slechte staat en is daarom afgelopen voorjaar gedeeltelijk afgebroken. De kosten voor het herstel van de steiger bedragen 113.000 euro. En dat is ruim het dubbele dan wat er is opgehaald met de verkoop van het Biesbosch Vaantje. Daarom wordt er nog eens 50.000 euro beschikbaar gesteld vanuit het beleidsprogramma Nationale Parken en draagt de gemeente Drimmelen 20.000 euro bij. Via een crowdfunding van het Buitenfonds is meer dan 4000 euro ingezameld. Ook het Biesbosch Streekfonds doet een financiële bijdrage om de volledige kosten voor het herstel van de steiger te dekken. Binnenkort starten de werkzaamheden.

De aanlegsteiger bij de Benedenste Jannezand in de Biesbosch is aan vervanging toe (foto: Stichting Biesbosch Vaantje)

Maar er is nog veel meer onderhoud nodig in de Biesbosch. “Het blijft dus belangrijk dat booteigenaren het vaantje blijven aanschaffen”, zegt voorzitter Adriaan Schuller van stichting Biesbosch Vaantje. Daarom geeft de gemeente Drimmelen volgend vaarseizoen een vervolg aan de vrijwillige vaartaks. Daarnaast hopen de gemeente Drimmelen en de stichting dat ook gemeenten Altena, Geertruidenberg en Dordrecht aanhaken. Zij hebben hier nog geen besluit over genomen, maar geven aan blij te zijn met de resultaten uit de pilot van de gemeente Drimmelen. “We willen het uiteindelijk breder trekken”, zegt bestuurslid Maarten Voskuil van de stichting. “Zodat we niet alleen Drimmelen, maar heel de Biesbosch aan kunnen pakken.”

Een bootbezitter bevestigt het Biesbosch Vaantje aan zijn mast in de jachthaven van Drimmelen (foto: Stichting Biesbosch Vaantje)