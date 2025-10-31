Minister wil dat Bolle Jos snel wordt uitgeleverd: 'Hoort achter tralies'

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Foort van Oosten (VVD) vindt dat de voortvluchtige crimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, snel moet worden uitgeleverd aan Nederland. De minister wil daarom binnenkort naar West-Afrika reizen om daar druk uit te oefenen op Sierra Leone en omliggende landen: "Deze man hoort achter de tralies."

Nederland heeft Sierra Leone al eerder gevraagd om Leijdekkers uit te leveren, maar tot nu toe is daar geen reactie op gekomen. De drugscrimineel uit Breda houdt zich al een tijd schuil in het Afrikaanse land. Volgens recente informatie is hij daar nog steeds.

Persoonlijk aankaarten

Vorige maand meldde een oppositieleider in Sierra Leone dat Leijdekkers een kind zou hebben gekregen met de dochter van president Julius Maada Bio. Daardoor zou hij bescherming krijgen van de president en diens familie.

Leijdekkers is in Nederland en België al meerdere keren veroordeeld. In Nederland moet hij nog 24 jaar de cel in. Omdat Sierra Leone niet reageert op het Nederlandse verzoek om uitlevering, wil minister Van Oosten het onderwerp persoonlijk aankaarten tijdens zijn bezoek. Dat bezoek stond al gepland om te praten over de aanpak van drugscriminaliteit, maar de minister zegt hier 'heel specifiek aandacht voor te willen vragen'.

