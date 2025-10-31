A59 in beide richtingen dicht tussen knooppunten Zonzeel en Hooipolder

De A59 van Breda richting Den Bosch is van vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. Dit heeft te maken met wegwerkzaamheden. Ook de tussengelegen af- en opritten zijn dicht.

Frezen Rijkswaterstaat verlegt ter hoogte van Raamsdonksveer de zuidelijke rijbaan van de A59 naar de middenberm. Hiervoor moet een groot deel van de bestaande rijbaan worden gesloopt.

In de richting van Zeeland en Rotterdam is de weg dicht tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Oosterhout (33).

Vrijdagavond en -nacht frezen en slopen wegwerkers het bestaande asfalt en rijden dit met vrachtwagens naar het bouwterrein aan de A27. Zaterdag en zondag overdag wordt nieuw asfalt aangebracht. 's Nachts wordt een nieuwe vangrail geplaatst. Hiervoor worden palen in de grond geslagen. Daaraan worden de rails bevestigd. Zondag wordt gewerkt aan de berm en wordt nieuwe belijning op de weg gezet.

Duiker

Twee weken geleden werd hier ook al aan de weg gewerkt. Toen werd de bestaande duiker - een betonnen koker die watergangen met elkaar verbindt - onder de A59 vervangen. De vorige had het einde van de levensduur bereikt.

Omleiding

Vanwege de werkzaamheden wordt het verkeer richting Zeeland dit weekend vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A27 richting Breda, de A58 en de A16. Verkeer richting Rotterdam wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A27 richting Utrecht, de A15 en de A16.

Verkeer richting Den Bosch wordt omgeleid vanaf knooppunt Zonzeel via de A16, de N3, de A15 en de A27 of via de A16, de A58 en de A27. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroute aan. Rijkswaterstaat adviseert rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot dertig minuten.