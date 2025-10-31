Agent die werd aangereden door autodief moet meerdere operaties ondergaan

Een van de motoragenten die woensdag zwaargewond raakte nadat een autodief op hem inreed, mag vrijdag waarschijnlijk naar huis. Dat meldt de politie. Hij moet later nog wel geopereerd worden. Een andere motoragent die ook zwaargewond raakte, heeft meerdere botbreuken en ander letsel waar hij meerdere operaties voor moet ondergaan. Het is niet duidelijk hoe lang hij nog in het ziekenhuis moet blijven. Naar de dader wordt nog altijd gezocht.

De achtervolging op de gestolen auto met een Duits kenteken begon eerder op de avond in Geldrop. Behalve de gebruikelijke politiewagens, waren er ook 'undercover'-auto's van de politie bij de aanrijding betrokken.

Woensdag reed een bestuurder van een gestolen voertuig tijdens een achtervolging bewust in op politieagenten op de A2.

Bij de aanrijding zijn twee politiewagens en twee politiemotoren door de bestuurder van de auto aangereden. De twee gewonde agenten reden op motoren. Een traumahelikopter moest ter plaatse komen om hulp te verlenen.

De bestuurder is na de botsing gevlucht en is nog voortvluchtig. Het gestolen voertuig werd woensdagavond achtergelaten op de Zevensprong in Best. De politie meldt dat het onderzoek nog volop in gang is. Ze zegt uit te gaan van één verdachte, maar sluit meerdere verdachten niet uit.

Camerabeelden van de verdachte die rustig de auto parkeert na het ongeval: