Agressieveling mept klant hersenschudding als hij te traag afrekent

De politie is op zoek naar een man die half augustus iemand mishandelde in de Albert Heijn Jan Linders aan de Dijksestraat in Helmond. De politie deelde vrijdagmiddag beelden van de verdachte.

Het slachtoffer was half augustus rond kwart over twaalf 's middags bezig met het afrekenen van zijn boodschappen bij een zelfscankassa. Dit ging voor de verdachte niet snel genoeg. Daarop ontstond er een woordenwisseling tussen hen.



Hersenschudding

Het slachtoffer ging vervolgens verder met het afrekenen van zijn boodschappen. Niet veel later sloeg de agressieve man het slachtoffer met zijn vuist in het gezicht. Het slachtoffer viel op de grond, zijn hoofd zat onder het bloed. De verdachte liet vervolgens zijn boodschappen achter in de winkel en verliet de zaak. Het slachtoffer liep door de klap een hersenschudding op.



De politie wil graag weten wie de agressieveling is. Wie weet waar deze man is of wie hij is wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.



