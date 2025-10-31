Politie houdt man (42) en zijn dochter (20) aan na vondst dode in auto
Het slachtoffer werd op maandagmiddag 13 oktober levenloos gevonden in een gestolen auto aan de Loerangelstraat in Boxmeer. Een voorbijganger zag de auto in de berm staan en vertrouwde het niet. Toen de politie kwam kijken, vonden agenten het lichaam van de man in de auto.
Belgische drugszaak
Tijdens het onderzoek kwam de politie uit bij de Belgische plaats Torhout. Daar werd een week na de vondst van de dode man een drugslab ontdekt. Vier Nederlanders werden daar aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de relatie is tussen het slachtoffer in Boxmeer en het drugslab in België.
Wel kwamen uit dat onderzoek aanwijzingen dat de 42-jarige man en zijn dochter mogelijk betrokken zijn bij het verplaatsen en verbergen van het lichaam. Daarom zijn zij aangehouden. Ze zitten vast en worden gehoord. De moeder van het gezin wordt ook gehoord, als getuige.
Groot onderzoek
Na de vondst van het lichaam zette de politie een groot onderzoek op. Dankzij tientallen tips, onder andere via Opsporing Verzocht, sociale media en buurtonderzoek, kwamen de rechercheurs de verdachten op het spoor.
Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, gaat ondertussen gewoon verder. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.
Bekijk hier beelden van agenten die onderzoek doen rondom de wagen: