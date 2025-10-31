Politie houdt man (42) en zijn dochter (20) aan na vondst dode in auto

De politie heeft vrijdagochtend een 43-jarige man en zijn 20-jarige dochter uit Boxmeer aangehouden. Ze worden verdacht van het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van de 39-jarige man die eerder dood werd gevonden in een auto in Boxmeer.

Het slachtoffer werd op maandagmiddag 13 oktober levenloos gevonden in een gestolen auto aan de Loerangelstraat in Boxmeer. Een voorbijganger zag de auto in de berm staan en vertrouwde het niet. Toen de politie kwam kijken, vonden agenten het lichaam van de man in de auto.

Belgische drugszaak

Tijdens het onderzoek kwam de politie uit bij de Belgische plaats Torhout. Daar werd een week na de vondst van de dode man een drugslab ontdekt. Vier Nederlanders werden daar aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de relatie is tussen het slachtoffer in Boxmeer en het drugslab in België.

Wel kwamen uit dat onderzoek aanwijzingen dat de 42-jarige man en zijn dochter mogelijk betrokken zijn bij het verplaatsen en verbergen van het lichaam. Daarom zijn zij aangehouden. Ze zitten vast en worden gehoord. De moeder van het gezin wordt ook gehoord, als getuige.