Jonge Eindhovenaar wordt nieuwe wethouder: 'Enorme eer'

De CDA-fractie in Eindhoven draagt Remco van Dooren (29) voor als nieuwe wethouder van Financiën, erfgoed, sport, deelnemingen en regionale samenwerking. Hij volgt Maes van Lanschot op, die op 12 november 2025 wordt geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. Van Lanschot neemt op 4 november officieel afscheid van het college.

De 29-jarige Van Dooren is al sinds 2018 actief in de Eindhovense politiek. Als lijsttrekker leidde hij het CDA in 2022 naar een verrassende verkiezingsoverwinning: de partij werd toen de tweede van de stad. De afgelopen jaren was hij fractievoorzitter in de gemeenteraad. Naast zijn politieke werk is Van Dooren consultant bij organisatieadviesbureau ORGfit. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 zal hij opnieuw het lijsttrekkerschap op zich nemen.



Grote eer

De CDA-fractie is unaniem in haar voordracht. In een verklaring laat de partij weten: 'Remco heeft de fractie de afgelopen jaren met energie, daadkracht en visie geleid. Hij weet mensen te verbinden en staat met beide benen in de Eindhovense samenleving. Nu is hij klaar voor de volgende stap: het wethouderschap. Als geboren en getogen Eindhovenaar kan hij zo nog meer betekenen voor onze inwoners. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook deze rol Remco zal passen als een jas.'



Van Dooren zelf spreekt van een grote eer om voorgedragen te worden als kandidaat-wethouder. “Ik houd van onze stad, onze inwoners en onze ondernemers”, zegt hij. “Al bijna acht jaar heb ik mij als raadslid in de lokale politiek ingezet. Met deze opgebouwde ervaring wil ik nu de verantwoordelijkheid nemen om als bestuurder aan de slag te gaan.”



Hij wil zich als wethouder inzetten voor een financieel gezonde gemeente met lage woonlasten, sterke sportverenigingen en aandacht voor het lokale erfgoed. “Ik wil werken aan een gemeente waar volop wordt gesport, waar vrijwilligers onmisbaar zijn en waar we trots zijn op onze geschiedenis. Samen met inwoners, de raad, het college en de ambtelijke organisatie ga ik daar de komende periode aan werken.”



Kracht van Brainport naar Den Haag

Het vertrek van Maes van Lanschot markeert het einde van zijn wethouderschap, dat door de partij wordt geprezen. Het CDA Eindhoven feliciteert hem met zijn verkiezing tot Tweede Kamerlid: 'Wij hebben Maes leren kennen als een kundig wethouder die goede resultaten heeft geboekt. Van het zorgen voor meer sportvelden en monumenten tot het aankopen van Brainport Industries Campus en het vinden van een unieke muntenschat. Hij heeft gewaakt over de gemeentelijke financiën en de belastingen voor inwoners in toom gehouden.'



Van Lanschot zelf kijkt met dankbaarheid terug op zijn tijd in Eindhoven. “Ik ben dankbaar dat ik heb mogen bijdragen aan onze stad. Met veel plezier draag ik het stokje over aan Remco, een groot politiek talent met een hart voor de sport. Ik zie ernaar uit om de kracht van Brainport naar Den Haag te brengen.”



De installatie van Remco van Dooren als wethouder staat gepland voor dinsdag 4 november, direct na de behandeling van de gemeentebegroting.