Grote drukte op A4 en A58 door ongeluk en werkzaamheden

Vandaag om 16:06 • Aangepast vandaag om 17:05
Archieffoto: ANP
Een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom zorgt vrijdagmiddag voor grote drukte op de snelweg. Rond vier uur 's middags was de vertraging vanuit België richting Bergen op Zoom-Zuid meer dan een uur. Op de wegen in het westen van de provincie is het toch al druk door werkzaamheden op de A58.
Volgens de ANWB is op de A4 de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Rijkswaterstaat verwacht nog tot halfzes 's middags nodig te hebben om de weg vrij te maken. Door het ongeluk is het ook aansluiten op de N262 van Roosendaal naar Antwerpen.

Werkzaamheden A58
De A58 is voor werkzaamheden afgesloten tussen knooppunt de Stok bij Roosendaal en knooppunt Zoomland richting Bergen op Zoom. De werkzaamheden begonnen donderdag en duren nog tot komende maandagochtend.

Wie over de A4 richting Antwerpen wil, moet rond vier uur 's middags tussen Steenbergen en Bergen op Zoom rekening houden met ongeveer twintig minuten extra reistijd.

