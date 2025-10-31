Philips Stadion breidt uit: extra stoelen voor duizenden fans

PSV en de gemeente Eindhoven willen het Philips Stadion uitbreiden. Beide partijen ondertekenden vrijdagavond een intentieakkoord voor de wedstrijd PSV - Fortuna Sittard. Het plan is om het stadion met tenminste tienduizend plekken uit te breiden.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem, algemeen directeur van PSV Marcel Brands en wethouder Stijn Steenbakkers zetten vrijdag hun handtekening onder het akkoord. Daarin staan afspraken over de samenwerking, kaders en randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de uitbreiding. De groei van het stadion is noodzakelijk, vindt burgemeester Dijsselbloem: "De interesse voor een stoeltje in het stadion groeit al jaren, wat ook te zien is aan de wachtlijst. Ik denk dat een heleboel PSV-fans blij zullen zijn met de uitbreiding."