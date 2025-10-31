Philips Stadion breidt uit: extra stoelen voor duizenden fans
Burgemeester Jeroen Dijsselbloem, algemeen directeur van PSV Marcel Brands en wethouder Stijn Steenbakkers zetten vrijdag hun handtekening onder het akkoord. Daarin staan afspraken over de samenwerking, kaders en randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de uitbreiding.
De groei van het stadion is noodzakelijk, vindt burgemeester Dijsselbloem: "De interesse voor een stoeltje in het stadion groeit al jaren, wat ook te zien is aan de wachtlijst. Ik denk dat een heleboel PSV-fans blij zullen zijn met de uitbreiding."
Toch zal het nog even duren voordat fans daadwerkelijk een extra kaartje kunnen kopen. Volgens PSV is de verwachting dat er in 2027 begonnen kan worden aan de verbouwingen. Geen zorgen, de bedoeling is dat de regerend kampioen gewoon in het eigen stadion blijft spelen tijdens de uitbreiding. "We hebben een paar stadions bezocht waar wordt uitgebreid en ondertussen ook in gespeeld wordt, bijvoorbeeld Manchester City", zegt Marcel Brands.
Eerst moet onderzocht worden waar de uitbreidingen komen. Na de eerste gesprekken lijken de noord- en oostzijde de grootste kanshebbers. Ook wordt er gekeken hoeveel stoelen er precies bijkomen. "Met de uitbreiding wordt het Philips Stadion nog meer een topvoorziening die past bij de ambities van onze groeiende stad", vult wethouder Steenbakkers aan.
Tientallen miljoenen
Marcel Brands is de gemeente Eindhoven dankbaar: "De steun van de gemeente Eindhoven is cruciaal om verder te bouwen aan de club. Letterlijk en figuurlijk." Wat het project precies gaat kosten weet Brands nog niet, maar het gaat wel in de kosten zitten. "De ontwerpfase is gestart. Daarna zullen we kijken naar ontwerp A en B en de bijbehorende kosten, maar je praat al snel over tientallen miljoenen."