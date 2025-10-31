KNVB Beker: PSV tegen amateurs, TOP Oss ontmoet FC Utrecht

PSV neemt het in de tweede ronde van de KNVB Beker op tegen GVVV uit de Tweede Divisie. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de loting. Willem II en TOP Oss treffen een Eredivisionist, FC Den Bosch en RKC Waalwijk gaan spelen tegen amateurs.

PSV was de eerste ronde van de KNVB Beker vrij en stroomt net als Ajax, AZ, Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de tweede ronde in. Daarin zijn de Eindhovenaren gekoppeld aan GVVV uit Veenendaal. De nummer elf uit de Tweede Divisie won deze week met 4-2 van De Graafschap.

Willem II krijgt in de tweede bekerronde Sparta Rotterdam op bezoek. De Tilburgers waren in de eerste ronde veel te sterk voor FC Dordrecht: 7-0.

TOP Oss wacht een flinke kluif met FC Utrecht. De Ossenaren waren in de eerste ronde met 0-2 te sterk voor HHC Hardenberg, de koploper in de Tweede Divisie. De Utrechters staan negende in de Eredivisie.

Amateurs

FC Den Bosch mag voor eigen publiek spelen en ontvangt amateurclub Katwijk. Dat is de ploeg van trainer Klaas Wels, die in het verleden jarenlang werkzaam was bij TOP Oss. Ook RKC Waalwijk speelt tegen amateurs en wel in Haaksbergen tegen Derdedivisionist HSC'21.

