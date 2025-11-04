Deen (26) wil als eerste motorrijder met één been de Dakar Rally uitrijden

Op zijn zestiende verloor Deen Munsters zijn linkeronderbeen bij een scooterongeluk. Nu, jaren later, werkt de geboren Bosschenaar aan een bijzonder doel: in 2027 wil hij als eerste motorrijder met één been de loodzware Dakar Rally uitrijden. Niet voor een podiumplek, maar om te bewijzen dat een beperking geen grens hoeft te zijn. "Als je echt wilt, kun je alles bereiken", zegt hij vastberaden.

Het ongeluk in zijn jonge jaren veranderde zijn leven volledig. "Ik heb drie maanden in het ziekenhuis gelegen en achttien operaties gehad", vertelt Deen (26). “Gelukkig hebben ze mijn knie kunnen behouden. Daardoor heb ik nog genoeg mobiliteit om te kunnen motorrijden." Motorrijden was altijd al zijn passie, en dat is nooit verdwenen. "Toen ik mijn been verloor, wist ik meteen dat ik ooit weer zou crossen", vervolgt hij. "Via een stichting ben ik in contact gekomen met mensen die me konden helpen. Uiteindelijk heb ik een aangepaste motor gekocht, mijn motorrijbewijs gehaald en ben ik weer gaan rijden. Sinds vijf jaar ben ik weer volop aan het trainen en crossen." Dat doet Deen met een speciaal ontwikkelde prothese. "Dit is nog een concept, maar het werkt al goed", legt hij uit. "Er zit een kniebrace aan zodat mijn knie gefixeerd blijft. Ik klik met mijn stomp in de prothese, waardoor ik extra stevig vastzit. Zo kan ik veilig rijden."

Ook zijn crossmotor is aangepast. "Ik kan natuurlijk niet schakelen met mijn voet, dus dat doet een elektromagneet voor mij. Met knoppen op het stuur kan ik op- en terugschakelen. Daarnaast bedien ik het roadbook met mijn duim. Soms is dat even lastig, want alles zit op één hand, maar het went. Het rijden zelf is hetzelfde, alleen de bediening is anders."

"Na een paar uur rijden, begint mijn stomp te protesteren."

Om zich voor te bereiden op zijn grote droom, deed Deen in oktober mee aan de Rally du Maroc, na de Dakar Rally één van de zwaarste woestijnrally’s ter wereld. "Dat was echt een grote test", zegt hij. "Het was afzien, maar ik heb de finish gehaald en dat was mijn belangrijkste doel." Een mooie prestatie, maar gemakkelijk ging het niet. "Ik ben een paar keer gevallen en heb mijn schouder geblesseerd, een pees afgescheurd zelfs. Maar ik heb de laatste dag toch nog 300 kilometer door de duinen gereden. Op de laatste kilometer ging mijn motor ook nog eens kapot, maar met hulp van anderen heb ik toch de finish gehaald."

"Iedereen in de Dakar Rally heeft zijn eigen pijn."