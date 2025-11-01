Van kerstmanlook naar blotebillengezicht, Hans scheert baard voor Movember

Heel veel zin heeft Hans er niet in, maar hij weet dat hij het voor een goed doel doet. Zijn baard, waar hij een jaar voor heeft gespaard, gaat er in één keer af. Het is voor de Tilburger een jaarlijks ritueel, want hij doet al voor de zestiende keer mee aan het initiatief Movember. Hij haalt geld op en lijkt dit jaar de grens van 30.000 euro te doorbreken. “Ik zou hem ooit nog wel wat langer willen laten staan.”

Het is ieder jaar weer een momentje voor Hans. Zijn enorme baard maakt in een paar minuten plaats voor een blotebillengezicht. “Voor mij is november een beetje een straf, want dan moet ik me iedere dag scheren. Ik ben een beetje een luie scheerder. Als die maand dan voorbij is, stop ik daarmee en ontstaat die baard min of meer vanzelf.” De grote verliezer in dat hele verhaal is Pien, de vrouw van Hans. “Ik moet heel eerlijk zeggen dat ze mij liever ziet zonder baard. Die zal deze baard er met alle liefde en plezier weer afhalen. Die is de komende maand extreem gelukkig”, lacht de nu nog bebaarde Tilburger.

De Tilburger speelde zestien jaar geleden bij rugbyclub Tilburg. “We zagen allerlei spelers van het Australische nationale team met een snor. Ik kende ze, maar dat haar onder de neus was nieuw. Toen bleek het om een goed doel te gaan voor prostaat- en teelbalkanker. Andere mannenziektes, zoals de geestelijke gezondheid, zijn er later bij gekomen.” Sindsdien probeert Hans een steentje bij te dragen. “Ik zit al jaren in de top vijf van Nederland qua opbrengst. Er zijn een hoop mensen die me jaarlijks steunen, dus ik vind dat ik ze dan ook niet in de steek kan laten. Ik hoop dit jaar 2500 euro op te halen.”

Afgelopen jaren riep Hans mensen op om 11 euro te doneren tijdens de elfde van de elfde. Hij zou dan gek op de foto gaan in telkens een andere outfit. “Het eerste jaar deed ik voor iedere donatie ook een shotje Schrobbelèr. Maar toen had ik binnen de kortste keren een fles op. Dan duurt de avond niet lang”, verzekert Hans met een brede glimlach. Hoewel het voor Hans inmiddels de normaalste zaak van de wereld is, kijkt hij niet uit naar het jaarlijkse scheermoment. “Ik zou m'n baard ooit nog wel wat langer willen laten staan. Het scheermoment is niet helemaal mijn moment. Als ik niet aan Movember mee zou doen, zou ik altijd ongeveer zo’n baard hebben.” Pien zet zonder enige moeite de tondeuse erin, waarna de Tilburger er binnen drie minuten compleet anders uitziet. “Dan heb je een jaar gespaard en is het er in een vloek en zucht weer af”, lacht Hans.