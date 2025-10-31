Trotse ouders Rob Jetten: 'Hij blijft gewoon die jongen uit Brabant'

“Is dit echt? Is dit echt?”, reageerden de ouders van Rob Jetten toen ze de eerste cijfers zagen voor D66. Zij kunnen vrijdag de verkiezingsoverwinning van hun zoon nog nauwelijks bevatten. Laat staan dat hij misschien wel premier van Nederland wordt.

Anton en Yvonne Jetten besloten de verkiezingsuitslag woensdagavond gewoon thuis op de bank in Uden te kijken. “We gaan kijken en we gaan het wel zien”, blikt Yvonne terug.

Zij dachten een paar weken terug dat D66 op zo’n vijftien zetels uit zou komen. Dat werden er steeds wat meer. Zo gingen ze de laatste week eigenlijk uit van een kleine twintig.

D66 grootste partij

Maar dat zijn er toch een stuk meer geworden. De partij heeft waarschijnlijk 26 zetels en is volgens berekeningen van het ANP de grootste partij geworden. “Geweldig natuurlijk, hè? Het is spannend, want het blijft toch afwachten of het echt gaat gebeuren”, zegt Yvonne in hun huis in Uden.

Wat was hun reactie toen die allereerste cijfers bekend werden? “Wij keken elkaar echt aan: dit kan niet, is het echt? Is het echt?”, vertelt Yvonne.

Diezelfde avond hebben ze hun zoon nog gesproken in een videogesprek samen met hun dochter en schoonzoon. Rob belde zelf de familie op. “Het was heel komisch. Hij keek ons aan met een gezicht erbij van ‘Ik weet het ook niet’. We hebben er zo om moeten lachen. Het kwam zo mooi, spontaan over. Zo van, het is gelukt. Ook een stukje verbazing waarschijnlijk”, aldus zijn trotse moeder.

De familie is overspoeld met reacties uit de omgeving. Berichtjes als ‘Jullie zullen trots zijn’ en ‘Wat heeft hij het goed gedaan!’ komen vanuit alle hoeken op ze af. “Alles en iedereen reageert. Dat is superleuk om mee te maken. We zijn er ook druk mee”, zegt vader Anton met een lach.

Kabinet Jetten I?

Dat de kans aanwezig is dat hun zoon de nieuwe premier wordt en dat ‘kabinet Jetten 1' toch wel erg dichtbij is, ‘moet nog effe landen’ bij de ouders. Moeders vindt het idee nauwelijks te bevatten, maar wel ‘superleuk’.

Zijn ouders zijn trots hoe Rob samen met zijn team campagne heeft gevoerd. Volgens hen zijn ze ‘overal en nergens’ geweest en heeft hun zoon zich van een andere kant laten zien. “De mens achter Rob. Niet de politicus, maar gewoon een jongen uit Brabant die toevallig heel erg bezig is met politiek. Maar die er wel voor iedereen wil zijn. Dat hebben ze goed uitgedragen, vind ik”, licht Yvonne toe.

Daar is Anton het mee eens. Hij vult nog aan dat hij vindt dat zijn zoon zich goed heeft gepresenteerd in de debatten. “Hij komt met argumenten, hij blijft positief, hij blijft netjes. Toch op een andere manier dan een aantal anderen. Ik denk dat dat ook meespeelt.”

Rol als spreekbuis

Zijn interesse in politiek was er bij Rob Jetten al toen hij nog op het Udens College zat, vertellen zijn ouders. Onder meer de aanslag op Theo van Gogh en de brandstichting op de Islamitische basisschool Bedir in Uden, zijn volgens Yvonne en Anton inspiratie geweest om de politiek in te gaan. Leerlingen hadden toen wat activiteiten opgezet en Rob speelde daarin een belangrijke rol als spreekbuis.

Vader Anton zegt dat toen ook Jan Peter Balkenende eens op bezoek kwam in Uden en dat zijn zoon een speech hield, waarna hij uitbundig applaus kreeg. “Daar is denk ik een belangrijk zaadje geplant om uiteindelijk iets in de politiek te gaan doen.”