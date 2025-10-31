Illegale bosgevechten en boze horecaondernemers: dit gebeurde er vandaag

Van illegale bosgevechten in Den Bosch tot boze horecaondernemers in Breda: dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Rob Jetten maakt kans om de vijfde Brabantse premier te worden na Van Agt, De Quay, Van Tienhoven en Rochussen. D66 en PVV hebben volgens de voorlopige prognose beiden 26 zetels. De in Veghel geboren Jetten kan in de voetsporen treden van illustere voorgangers. Hier lees je het hele verhaal.

Een 21-jarige automobilist kwam om het leven toen hij werd aangereden door een sportauto die met 160 kilometer per uur door rood reed in Bladel. De 29-jarige bestuurder hoorde een celstraf van twee jaar tegen zich eisen. De officier van justitie verweet hem de weg als racebaan te gebruiken. Lees hier het verslag van de rechtszaak.

Hood Fights Den Bosch organiseert illegale bosgevechten die tienduizenden volgers trekken op social media. De organisatie, die zich profileert als underground vechtsportcollectief, filmt gevechten waarbij geen regels gelden. Politie en vechtsportautoriteit maken zich zorgen over de veiligheid. Check het hier.

Twee motoragenten raakten zwaargewond toen een autodief op de A2 bewust op hen inreed. Eén agent mag naar huis maar moet later nog geopereerd worden, de ander heeft meerdere botbreuken. De dader is nog voortvluchtig na het achterlaten van de gestolen auto in Best. Lees hier het hele verhaal.

