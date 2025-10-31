Ismael Saibari is wederom goud waard voor PSV bij overwinning op Fortuna

PSV heeft vrijdagavond wederom drie punten gepakt in de eredivisie. Ditmaal moest Fortuna Sittard eraan geloven. Met onder meer twee goals van, de man in vorm, Ismael Saibari, werd het 5-2. Bij rust stond het al 3-0, maar in de tweede helft maakte de ploeg van Peter Bosz het zichzelf onnodig moeilijk.

PSV begon sterk aan de wedstrijd, met al snel enkele kansen tot gevolg. Fortuna Sittard was vooral bezig met tegenhouden en hield zich schuil op eigen helft, in de hoop dat PSV een fout maakte. Dat deden de Eindhovenaren niet, integendeel zelfs. Een voorzet van Dennis Man belandde op het hoofd van -wie anders- Ismael Saibari en hij kopte de bal de kruising: 1-0. Het was al zijn zevende treffer in dit Eredivisie-seizoen. Gevaarlijke counter

Daarna kreeg Fortuna een eerste kans. Een foute pass van Yarek Gasiorowski leidde een gevaarlijke counter in van de Limburgers, maar Matej Kovar kon met zijn voet redding brengen. Saibari schoot daarna snoeihard de 2-0 binnen in de korte hoek. Fortuna Sittard was kansloos in de eerste helft en PSV vond het wel welletjes zo.

Althans, dat dacht iedereen behalve Dennis Man. Hij begon een minuut voor rust aan een solo over de rechterflank. Nadat hij drie Fortuna-spelers aan de kant had gezet, rondde hij de bal schitterend af: 3-0. Tijdens de rust werd Harrie Lavreysen gehuldigd op het veld, nadat hij op het WK baanwielrennen in Chili vier gouden medailles veroverde. Slordige tweede helft

In de tweede helft leek PSV al met de gedachten in Athene te zitten, waar dinsdag de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos op het programma staat. Ivan Perisic, Anass Salah-Eddine, Jerdy Schouten en Mauro Júnior werden allen vroegtijdig naar de kant gehaald. Dit was ook terug te zien in het spel. De concentratie leek weg bij PSV. De ploeg moest zelfs even vrezen voor een penalty tegen. Scheidsrechter Bas Nijhuis werd naar de kant geroepen door de VAR na een vermeende handsbal van Ryan Flamingo in eigen zestien. Nijhuis ging daar echter niet in mee. Dat was echter geen wake-upcall voor de spelers van Bosz. Keeper Kovar ging niet veel later lelijk in de fout. Hij speelde eerst de bal in de voeten van een tegenstander. Toen de Tilburgse oud-PSV'er Justin Lonwijk vervolgens op doe schoot, liet de Tsjech de bal door zijn handen glippen: 3-1. Fortuna leek ook nog dichtbij de 3-2 te komen, maar invaller Paul Gladon schoot de bal tegen een medespeler. In de tegenstoot maakte de eveneens ingevallen Ricardo Pepi zich met een snelle schijnbeweging los van zijn tegenstander en stiftte hij de bal over de keeper. Fortuna maakte nog wel de 4-2 via een heerlijk afstandsschot van Kaj Sierhuis, maar daarna was het weer de beurt aan PSV. In de slotseconden zette Guus Til de 5-2 eindstand op het scorebord. Champions League

PSV staat dankzij deze zege bovenaan in de Eredivisie, maar concurrent Feyenoord voetbalt nog tegen FC Volendam en zou bij een zege weer op gelijke hoogte kunnen komen.