Ismael Saibari is wederom goud waard voor PSV in overwinning op Fortuna

PSV heeft vrijdagavond wederom drie punten gepakt in de eredivisie. Ditmaal moest Fortuna Sittard eraan geloven. Met onder andere twee goals van, de man in vorm, Ismael Saibari werd het 5-2. PSV keek al snel tegen een ruime voorsprong aan, maar maakte het zichzelf daarna onnodig erg lastig.

PSV begon sterk aan de wedstrijd, met al snel enkele kansen tot gevolg. Fortuna Sittard was vooral bezig met tegenhouden en hield zich schuil op eigen helft, in de hoop dat PSV een fout maakte. Dat deden de Eindhovenaren echter niet. Integendeel zelfs. Een voorzet van Dennis Man belandde op het hoofd van -wie anders dan- Ismael Saibari en hij kopte de bal de kruising in om de 1-0 op het scorebord te zetten. Hij maakte al zijn zevende van dit Eredivisie-seizoen. Daarna kreeg Fortuna haar eerste kans. Een foute pass van Yarek Gasiorowski zorgde voor een gevaarlijke counter van de Limburgers. Maar Matej Kovar kon nog net met zijn voet redding brengen. En een gelijkmaker, dat laat goudhaantje Ismael Saibari niet gebeuren. Dus schoot hij daarna snoeihard de 2-0 binnen in de korte hoek, om zo ook zijn achtste te maken. Fortuna Sittard was werkelijk kansloos in de eerste helft en PSV vond het wel welletjes zo.

Althans, dat dacht iedereen behalve Dennis Man. Hij begon een minuut voor rust aan een solo over de rechterflank. Nadat hij drie Fortuna-spelers aan de kant had gezet, rondde hij de bal ook nog schitterend af. Een prachtig doelpunt om PSV met een comfortabele 3-0 de rust in te sturen. In de rust werd Harrie Lavreysen gehuldigd op het veld, nadat hij op het WK baanwielrennen in Chili vier gouden medailles pakte. Slordige tweede helft

In de tweede helft leek PSV al met de gedachten in Athene te zitten, waar dinsdag de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos op het programma staat. Ivan Perisic, Anass Salah-Eddine, Jerdy Schouten en Mauro Júnior werden allen vroegtijdig naar de kant gehaald. En dat was ook terug te zien in het spel. De concentratie leek eruit bij PSV en scheidsrechter Bas Nijhuis werd zelfs naar de kant geroepen door de VAR na een vermeende handsbal van Ryan Flamingo in eigen zestien. Nijhuis ging daar echter niet in mee. Zelfs dat was geen wake-upcall voor de spelers van Peter Bosz. Keeper Kovar speelde eerst de bal in de voeten van de tegenstander, waarna hij ook nog de bal door zijn handen heen laat glippen en de Tilbugse oud-PSV'er Justin Lonwijk de 3-1 liet maken. Fortuna leek zelfs nog dichtbij de 3-2 te komen. Maar invaller Paul Gladon schoot tegen zijn eigen medespeler aan. In de tegenstoot maakte, de eveneens ingevallen, Ricardo Pepi zich met een snelle schijnbeweging los van zijn tegenstander en stiftte hij de bal als een echte spits over de keeper. Fortuna maakte ook nog de 4-2 via een heerlijk afstandsschot in de bovenhoek van Kaj Sierhuis. Daarna was het weer de beurt aan PSV. In de slotseconden schoot Guus Til de 5-2 eindstand binnen. Champions League

PSV staat weer bovenaan, maar concurrent Feyenoord speelt nog tegen FC Volendam en zou op gelijke hoogte kunnen komen. Voor PSV wacht dinsdag de volgende wedstrijd. Dan trekt Peter Bosz met zijn mannen richting Griekenland, waar Olympiakos staat te wachten in de Champions League.