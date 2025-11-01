Schouten van spits naar verdediger: 'Gezegd dat ik 15 goals zou maken'

Peter Bosz heeft niet genoten van PSV vrijdagavond, ondanks de 5-2 overwinning op Fortuna Sittard. De coach is niet blij met de twee tegengoals. Ook aanvoerder Jerdy Schouten vindt dat PSV slordig was in de tweede helft. Tegenwoordig wordt Schouten als centraal verdediger opgesteld, iets dat hij vroeger nooit verwacht had.

In de tweede helft paste Peter Bosz veel wissels toe. Anass Salah-Eddine bleef in de rust al achter in de kleedkamer. Hij leek in de eerste helft geblesseerd te raken, maar dat was niet het geval. "Hij moest overgeven in de rust, daarom hebben we hem gewisseld." Gelukkig is het niet ernstig: "Als er een derde helft was geweest had hij alweer kunnen spelen", grapte de trainer.

"Ik vond de eerste helft niet goed, want Fortuna kon de 1-1 maken. Wel behoorlijk, want we scoorden drie keer", begon Bosz zijn persconferentie na de wedstrijd. "Ik heb van tevoren gezegd dat we niet bovenaan staan door het doelsaldo. Daarom baal ik van die twee tegengoals." Momenteel staat PSV drie punten en een doelsaldo van +1 boven concurrent Feyenoord, maar de Rotterdammers moeten zaterdagavond nog tegen FC Volendam voetballen.

De transformatie van Jerdy Schouten

Jerdy Schouten baalt van de tegengoals die PSV kreeg in de tweede helft. "Als je 3-0 voor met de rust staat, teken je niet voor een 5-2 zege. Twee tegengoals in eigen huis, dat mag niet." Hij legde ook direct de vinger op de zere plek. "Met zo'n voorsprong moet je juist balbezit houden, maar dat deden we niet. De wissels hielpen niet echt, maar we kwamen daarvoor ook al niet goed uit de kleedkamer."

De 28-jarige middenvelder wordt de laatste weken door zijn coach in het hart van de verdediging geposeerd. Daar doet hij het erg goed. Maar dat hij ooit op die positie zou terechtkomen, had hij zelf niet verwacht. "Ik was zelfs nog even spits bij Jong ADO Den Haag. Ik had een beetje gebluft toen ik bij Telstar kwam door te zeggen dat ik daar vijftien goals zou maken als aanvallende middenvelder, maar je hoeft mij nu niet meer in de spits te zetten."

Ricardo Pepi scoort weer

Ricardo Pepi was een van de invallers aan de kant van PSV. De Amerikaan nam de 4-1 voor zijn rekening. De spits zelf hoopt inmiddels op een basisplaats en dat begrijpt Bosz: "Maar alles klopt de laatste weken. Je zag de tweede helft hoe ver we wegzakken als het niet meer klopt. Maar Pepi en Myron Boadu zijn fit en kunnen allebei negentig minuten spelen. Ik praat daar ook met Pepi over, want hij is mijn eerste spits. Maar het staat nu zo goed."

Momenteel speelt Peter Bosz met Guus Til in de punt van de aanval en start Ismael Saibari op de 'nummer tien'. Iets wat de coach bevalt: "We willen wedstrijden winnen. Als ik denk dat dit het beste kan met dit koppel, dan gebruik ik hen."

Ook blikte 61-jarige coach alvast vooruit op de clash met Olympiakos in de Champions League: "Normaal gesproken zou je zeggen dat deze wedstrijd erg cruciaal zal zijn. Als je Olympiakos ziet en je kijkt naar onze andere tegenstanders in de Champions League, zou dit de gemakkelijkste moeten zijn. Maar dat is deze ploeg in Athene zeker niet."