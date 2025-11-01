Brandstichting bij vrachtwagen na verkeersruzie, jerrycan gevonden

Een geparkeerde vrachtwagen op het terrein van transportbedrijf De Hart aan de Industrieweg in Heesbeen vatte vrijdagnacht vlam. Het vuur werd rond kwart over drie 's nachts ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt.

Brandstichting

Uit een eerste onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Bij de oplegger werd een jerrycan met een brandbare vloeistof gevonden. Vermoedelijk is daarmee geprobeerd de oplegger in brand te steken.

Volgens een medewerker van het transportbedrijf zou de brandstichting mogelijk verband houden met een verkeersruzie die eerder in de nacht plaatsvond. Daarbij was deze vrachtwagen betrokken. De chauffeur had de vrachtwagen na de ruzie op dit terrein geparkeerd.

Gewond

De vermoedelijke daders zouden over het hek van het bedrijf zijn geklommen om de oplegger in brand te steken.

Vermoedelijk zijn zij daarbij gewond geraakt, want er zijn bloedsporen gevonden op het hek van het terrein en in de buurt van de vrachtwagen. De technische recherche doet onderzoek.